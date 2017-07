Radolfzell Zusammenstoß: Radfahrerin übersieht Auto

Das Auto hatte Vorfahrt, doch eine 71-jährige Radfahrerin hat das übersehen.

Eine 71-jährige Radfahrerin hat ein vorfahrtsberechtigtes Auto übersehen und ist mit ihm zusammengestoßen. Die Frau ist laut Bericht der Polizei am Mittwochmittag gegen 13.15 Uhr die Schwertstraße entgegen der Fahrtrichtung gefahren und hat den Wagen eines 29-Jährigen an der Einmündung der Bismarckstraße übersehen. Durch den Zusammenstoß zog sich die Radfahrerin eine Fußverletzung sowie Prellungen und Schürfwunden zu und musste zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Am Pkw entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro.