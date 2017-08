Radolfzell Zur besseren Welt ist's noch weit

Die Greenpeace Gruppe Bodensee wird in diesem Jahr 30 Jahre alt. Die Mitglieder setzen sich seit 1991 für umweltpolitische Ziele ein, klären auf und versuchen, regional auf Verwaltungen und Interessenverbände Einfluss zu nehmen. Zwei Mitglieder stellen sich und ihre Haltung vor

Vegetarier sind sie beide. Das verbindet Naomi Asal, 17 Jahre, und Wolfram Lang, 73, ebenso wie ihre Mitgliedschaft bei Greenpeace. Ihr Denken jedoch wurde von völlig anderen Ereignissen und gesellschaftlichen Bedingungen geprägt: Lang blickt auf 29 Jahre Engagement bei der Umweltorganisation zurück, Naomi Asal ist seit drei Jahren dabei und wächst in die Rolle der politisch Engagierten hinein.

Wolfram Lang ist keines der Themen fremd, die Greenpeace in den vergangenen 30 Jahren auf die Protestplakate setzte – ob es um die Antarktis ging, die Anti-AKW-Kampagnen, das Waldsterben, den Klimawandel. Wirklich erschüttert aber hat den Lehrer die Atomreaktorkatastrophe in Tschernobyl 1986. Damals seien seine Kinder klein gewesen und seine Frau und er schlossen sich in Radolfzell einer Initiative "Eltern gegen Atomkraft" an. Allerdings hätten deren Mitglieder irgendwann angefangen, Socken zu stricken und einen Basar zu organisieren, das war Lang zu unpolitisch. Die Reaktorkatastrophe treibt Wolfram Lang bis heute um, inzwischen ist er sich aber sicher: "Durch Tschernobyl konnte es erst zu einem Umdenken kommen. Die Atomenergie und ihre Folgen aber sind bis heute virulent." Bei einem Stadtbummel durch Konstanz entdeckte er seine politische Heimat: Ein paar Personen hatten einen Info-Stand aufgebaut und waren dabei, eine regionale Greenpeace-Gruppe zu gründen. Wolfram Lang schloss sich damals begeistert an.

Naomi Asal ist nicht durch Katastrophen zur Umweltaktivistin geworden. Spielerisch hat die Wahlwieser Waldorfschülerin mit zwei Freundinnen ein "green team" gegründet, 13 Jahre waren die Mädchen damals alt. In der Dreiergruppe haben die Mädchen Infostände an der Schule organisiert, Klassenkameraden überzeugt. Emotional wird es für Naomi Asal beim Thema Massentierhaltung, diesen Zustand will sie nicht akzeptieren: "Alle wissen, dass es das gibt, aber die meisten sehen weg". Naomi Asal geht es weniger um die großen Wenden. Vielmehr sieht sie Alltagsbereiche, in denen jeder sein Leben ein wenig ändern kann, um zur Umwelt- und Klimapolitik beizutragen. Mikroplastik ist solch ein Thema, die winzigen Plastikteilchen sind in jedem Duschgel zu finden. Über die Vermüllung der Meere gilt es aufzuklären, über den eigenen Konsum nachzudenken. "Darin bin ich auch nicht immer perfekt", wehrt sich Naomi gegen hohe Erwartungen, "aber ich versuche, weniger zu verbrauchen und auch mal second hand zu kaufen."

Die großen Abenteuer mit Greenpeace, Einsätze gegen Walfangflotten, an AKW-Türme angekettete Aktivisten, das haben beide nicht erlebt. Wolfram Lang hat sich an etlichen lokalen Aktionen beteiligt, etwa als es vor Jahren darum ging, warum Konstanz 66 Prozent seines Stroms aus Atomkraft beziehe, während die Gemeinde Reichenau schon damals "atomstromfrei" gewesen sei. Nach Protesten und einem Gespräch mit den Konstanzer Stadtwerken habe man dort umgedacht. "Heute bezieht Konstanz null Prozent Elektroenergie aus Atomstrom", sagt Lang. Die kleinen Erfolge haben Lang ermutigt, sich immer wieder zu engagieren.

Auch Naomi geht es nicht um die großen Taten. Mit manchem tue sich ihre Generation leichter, eine Kampagne ist rasch auf Facebook und Instagram verbreitet, die Netzwerke arbeiten effizient. Nützlich seien die Trends, die aus der Öko-Ecke inzwischen auch in der Welt der jungen Hipsters ankommen: Vegane Ernährung, Naturkosmetik, der Vintage-Stil – alles in, alles trendy.

Was das wichtigste Zukunftsthema ist? Die beiden sind sich einig: die Klimapolitik. "Es ist das umfassendste Thema, alles führt darauf zurück", sagt die Schülerin. Wolfram Lang erkennt heute mehr Umweltbewusstsein als früher, aber es sei noch ein weiter Weg. Naomi Asal sieht die Politik in Zugzwang: "Es wird viel angekündigt, aber passiert ist noch nicht viel." Ein Grund mehr für beide, ihr Engagement fortzuführen. Bei Greenpeace sehen sie sich gut aufgehoben: die Organisation sei auch heute noch Speerspitze im gesellschaftlichen Kampf für eine gerechte Umweltpolitik.

Greenpeace

Die Umweltorganisation, die international agiert, wurde bereits 1971 gegründet. Sie hat mehr als 40 Ländervertretungen und wird von mehr als drei Millionen Menschen unterstützt. Ihr eigenes Credo lautet, sich mit gewaltfreien Aktionen gegen Umweltverbrechen einzusetzen. Eine der spektakulärsten Aktionen war der Einsatz der Rainbow Warrior, eines Greenpeace-Schiffs, dessen Aktivisten sich gegen französische Kernwaffentests auf dem Mururoa-Atoll einsetzten. Im Juli 1985 befestigten Taucher in Auckland eine Bombe am Schiffsrumpf, die nachts explodierte und das Schiff versenkte. Ein Greenpeace-Fotograf starb.