Radolfzell Zunfthaussommer mit regionalem Witz

Narrizella setzt bei ihren Freitagsveranstaltungen in Radolfzell auf Bewährtes

Radolfzell – Der Zunfthaussommer 2017 ist keine Zeit für Experimente. Narrizella-Präsident Martin Schäuble hat aus den Erfahrungen der vergangenen Sommer-Spielzeiten gelernt: "Je weiter die Akteure herkommen, desto schwerer tun sie sich." Deshalb servieren die Verantwortlichen der Narrizella an fünf Freitag-Abenden ausschließlich Regionales. Und dazu: "Einen gewissen Witz", verspricht Schäuble.

Den Auftakt im zwölften Jahr des Zunfthaussommers macht am 28. Juli die Radolfzeller Sängerin Barbara Mauch, die zusammen mit Petra Schatz das Musikkabarett zusammengestellt hat: "Enthüllungen – eine Tasche packt aus." Barbara Mauch ist dankbar für die Möglichkeit, im Zunfthaus aufzutreten. "Für uns ist diese Kleinkunstbühne eine Chance, bekannter zu werden." Sie schätzt die besondere Atmosphäre. 100 Sitzplätze seien für diese Art der Kleinkunst die richtige Größe: "Wenn nicht nur 20 Leute kommen."

Ihren ersten Auftritt im Zunfthaus haben die Wahlwieser Kistenhocker Oliver Kuppel, Gerald Benz und Marcus Müller am 4. August. Ihren Alemannen-Rock verkaufen die Liedermacher als "Hoorspalterei", wenn sie im Winkelstüble in Wahlwies auftreten, ist schnell der letzte Platz besetzt. Sie versehen mal mehr, mal weniger bekannte Lieder mit einem neuen Text in hiesigem Dialekt. Oliver Kuppel moderiert die Stücke mal mit beißendem Spott, mal nachdenklich an.

Komplettiert wird das Programm von den Konstanzer Fernseh-Fasnachts-Größen Lothar Bottlang und dem Duo Astor und Brausch. Lothar Bottlang aus Langenrain tritt am 11. August mit seinem Programm "Heimatabend 2.0 – 's wird all bleder" auf, Ingolf Astor und Raphael Brausch aus Allensbach stellen ihren Auftritt am 18. August unter das Thema "Klimawandel – wir heizen Euch ein". Den Abschluss im Zunfthaussommer ist nicht der Kleinkunst, sondern Essen und Trinken vorbehalten. Am Freitag, 25. August, heißt es: "Baden trifft Bier, Wein und regionale Küche."

Rund ums Programm