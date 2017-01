Radolfzell Zum Geburtstag ein eigenes Etikett: Radolfzeller Münsterturm ziert Getränkeflaschen

Zum 750-jährigen Stadtjubiläum hat der Radolfzeller Künstler Jochen Ahlfänger für seine Wahlheimat ein besonderes Geschenk. Sein Bild des Münsterturms ziert ab kommender Woche 500 000 Getränkeflaschen.

Trinken ist die wichtigsten Maßnahme eines Menschen, um zu Überleben. Entsprechend oft halten wir eine Flasche oder ein Trinkgefäß in unseren Händen. Genau diesen Umstand hat jetzt der Radolfzeller Künstler Jochen Ahlfänger dazu genutzt, um auf sich und seine Wahlheimat aufmerksam zu machen. Er hat auffällige Etiketten entworfen, die in den kommenden Wochen auf den Flaschen in den Handel kommen und auf diese Weise in der gesamten Region auf das 750-jährige Jubiläum der Stadt Radolfzell aufmerksam machen werden.

Als Motiv hat der in Radolfzell lebende Grafikdesigner und Künstler Ahlfänger eines der Wahrzeichen der Stadt herausgesucht, um es in seiner eigenen Pop-Art Technik darzustellen. Auf diese Weise ist der Münster-Turm von Radolfzell in sechs verschiedenen Farbvarianten entstanden. "Ich habe das Münster als Wahrzeichen ausgesucht. So erhält das Gebäude einen neuen Pfiff, der hoffentlich auch jüngere Leute anspricht", erklärte der Künstler auf einem Pressetermin in der Randegger Ottilien-Quelle. Das Unternehmen ist nicht nur Regionalpartner der Stadt Radolfzell beim Stadtjubiläum, sondern auch in mehreren Bürgerprojekten präsent, wie Angelique Tracik, Leiterin des Fachbereichs Kultur bei der Stadtverwaltung, bemerkt. Für Ottilien-Quelle-Geschäftsführer Clemens Fleischmann sind die bunten Etiketten ein echter Gewinn: "Das passt zum Stadtjubiläum", lautete seine Einschätzung bei der Präsentation. Insgesamt 500 000 Flaschen werden eines der poppig bunten Etikette tragen und in den kommenden Monaten im Umlauf sein. Die Ersten werden am Neujahrsempfang am Sonntag im Milchwerk präsentiert.

Die Flaschen sind dann am Tag darauf im Handel erhältlich. Dasselbe Motiv ist auch in anderen Präsentationsformen erhältlich. Als Plakat ist der limitierte Kunst-Druck ab dem 16. Januar im seemaxx Factory Outlet Center Radolfzell zu sehen oder kann direkt bei Jochen Ahlfänger erworben werden. Die Gesamtauflage ist auf 19 Stück begrenzt und handsigniert. Weitere Poster und Postkarten sind im Stadtmuseum erhältlich. Der Erlös geht an den Förderverein Museum und Stadtgeschichte Radolfzell.