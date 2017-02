Radolfzell Zukunft der Geburtshilfe: Warten auf die Genehmigung des Regierungspräsidiums

Stadt und Gemeinderat sind weiter optimistisch, die Geburtshilfe am Klinikum Radolfzell erhalten zu können. Aktuell heißt es Warten auf die Genehmigung des Regierungspräsidiums und Verhandeln mit dem Gesundheitsverbund.

Oberbürgermeister Martin Staab informierte in der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend über den aktuellen Stand der Verhandlungen zur Rettung der Geburtshilfe. Das Regierungspräsidium müsse nun entscheiden, ob Radolfzell das Bestellerprinzip ausüben darf. Der Genehmigung stehe aber "nichts mehr im Weg", so OB Staab, "wir hoffen auf eine schnelle Genehmigung". Auch wenn die Genehmigung nicht erteilt werde, habe der Kreistag ja bereits entschieden, als Besteller einzuspringen. Gleichzeitig laufen die Verhandlungen mit dem Gesundheitsverbund des Landkreises, dabei geht es um den sogenannten Betrauungsakt, also die Übertragung der Aufgaben. Diese Verhandlungen stehen in der kommenden Woche an, in zwei Wochen etwa könnten diese abgeschlossen sein.

Vorsichtig optimistisch zeigten sich auch die Stadträte. Eine zügige Genehmigung sei aber wichtig, damit die Ärzte einen Nachfolger für ihren scheidenden Kollegen finden können, so Siegfried Lehmann (FGL). Einer der drei Ärzte geht in den Ruhestand, nur mit einem Nachfolger kann der Betrieb aufrechterhalten werden. Dieses Risiko müsse allen bewusst sein, betonte Norbert Lumbe (SPD).