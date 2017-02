Radolfzell Zünfte machen Schulen fit für die Fasnacht

Vertreter von Narrizella Ratoldi und Froschenzunft freuen sich bei ihrem Unterrichts-Zug durch Schulen und Kindergärten über eine große Begeisterung der Kinder für die Fasnacht.

Lebendiges Brauchtum braucht vor allem eines: Viele Menschen, die es ausüben. Damit das in Radolfzell so bleibt, präsentieren sich die Narrizella Ratoldi und die Froschenzunft seit Jahren in den Grundschulen mit närrischem Unterricht.

Schöner hätte der Empfang für die Zünfte bei ihrer Tour durch sämtliche Radolfzeller Grundschulen nicht sein können. Komplette Klassen mit Klepperle ausstaffiert, begrüßten die Radolfzeller Zünfte lautstark mit auswendig gelernten Sprüchle oder wie an der Hausherrenschule in bereits fasnächtlich dekorierten Räumen mit den Narrenliedern "Jo, mir Zeller" und "Die Frösch" Alle fieberten gespannt dem etwas anderen Unterricht entgegen – das war deutlich spürbar. Ebenso wie die Freude der Gruppen beider Zünfte, die sich hier vorstellten und auf begeisterte Kinder mit gutem Wissen über die Zeller Fasnet trafen. "Das Interesse der Kinder an Fasnet steht und fällt mit den jeweiligen Lehrern", ist die Erfahrung von Hanselemutter Sandra Hain, die von der Narrizella an die fasnachts-pädagogische Front geschickt wurde. Sie sei froh, dass es an den Radolfzeller Schulen noch eine Reihe einheimischer Lehrer mit Liebe zur Fasnacht gebe, ebenso, dass die meisten Schulen sich regelmäßig am großen Fasnachtsumzug beteiligten. Auch der Ehrenpräsident der Froschen, Benno Steinhäusler, der die quakende Spezies der Narren mit all ihren Gruppen vorstellte, kam aus dem Staunen nicht heraus und machte den Lehrern ein dickes Kompliment: "Es ist enorm, wie das Kleppern an den Grundschulen vom Lehrkörper gefördert wird!"

Wenn es aus Zeitgründen auch nicht immer einfach sei, Zunftmitglieder für den Brauchtumsunterricht in Schulen und Kindergärten zu gewinnen, wolle man unbedingt an dieser Tradition festhalten, so Sandra Hain. Der Erfolg zeige sich beispielsweise am Kinderball. "Wenn die Kinder heiß auf die Fasnacht von der Schule heimkommen und ihre Eltern mobilisieren mit ihnen unterwegs zu sein, ist das die beste Werbung für uns. Wir brauchen den Nachwuchs!" So sieht es auch Benno Steinhäusler, der unter anderem ein Gardemädchen vorstellte und für die Junggarde warb. Vor allem aber erzählte er den Kindern die Geschichte von den Fröschen, die in früheren Zeiten im Schochenweiher quakten und Namensgeber für die Narrenzunft mit inzwischen vielen verschiedenen Gruppen wie Fanfarenzug, Holzhauer, Damengarde, Binsenglonker und Sibachgeister sind. Stolz erwähnte er die Froschenkapelle, die dieser Tage bei der Konstanzer Fernsehfasnacht zu sehen war.

"Seid ihr fit für die Fasnacht?", eröffnete Sandra Hain die Vorstellungs- und Fragerunde der Narrizella. "Hacki" Buch­egger hatte seinen Kappedeschle-Fensterrahmen mitgebracht und erzählte, wie der Zeller Xaver Deschle 1841 der preußischen Besatzungsmacht ein Schnippchen schlug, um Fasnacht machen zu können. Holzhauer Theopont Hirling erklärte launig den Stammbaum der Narren. Die Klepperle-Narros sorgten für große Kinderaugen, als sie zeigten, dass an ihrem Häs bis zu 1000 selbstgefertigte Klepperle mit einem Gesamtgewicht von rund 20 bis 25 Kilogramm befestigt sind. Auch Schnitzwieb und Schuelerbube waren mit von der Partie wie auch Narrenmusik und Narrizella-Fanfarenzug. Richtig Fasnacht zum Anfassen erlebten die Kinder, als sie unter die Hansele-Haube schlüpfen durften. Zum Schluss gab es Gutsle vom Schnitzwieb. Es waren sich alle einig, dass die Fasnet bei den Kindern beginnt, wenn sie erst einmal auf den Geschmack gekommen sind.

Termine für Kinder

Die großen Tage für den Narrensamen beginnen am Sonntag, 19. Februar, 14 Uhr, im Milchwerk mit dem Kinderball der Narrrizella Ratoldi, Ausrichter ist die Hanselegruppe. Moderiert von Manuela Hettich, gibt es Spiele für jedes Alter. In der Kinderbütt können Kinder eigene Narrensprüche oder Kurzreime vortragen. Für die Großen steht ein Tischkicker bereit. Auch wird es einen ruhigen Bereich mit Basteln und Malen geben. Zum Schluss werden die schönsten Häser prämiert. Am Samstag, 25. Februar, lädt die Narrizella um 10.30 Uhr zum Fasnetumzügle für Kinder vom Seetorplatz zum Seemaxx, wo es ein Kinder-Narrenbaumstellen gibt. Der Kinderball der Froschenzunft ist am Samstag, 25. Februar, um 14.11 Uhr in der Ratoldushalle.