Radolfzell Zünfte äußern sich äußerst zufrieden mit der Fasnachtssaison

Auch die Polizei bilanziert friedliche Veranstaltungen in und um Radolfzell. Es gab nur noch fünf Delikte der Körperverletzung, 2016 waren es noch 15 Straftaten. Die Polizei griff zudem fünf alkoholisierte Jugendliche auf, keiner von ihnen musste ins Krankenhaus gebracht werden.

In einem Punkt sind sich alle völlig einig: Das Wetter war in diesem Jahr ein einzigartiger Glücksgriff, der den Narren in die Hände spielte. Entsprechend positiv fällt die Bilanz der beiden Radolfzeller Narrenzünfte aus. Hansjörg Blender, Zunftschreiber der Narrizella, weiß nicht genau, wem er das Geschenk des guten Wetters zuschreiben soll, Petrus persönlich? Oder dem Stadtpfarrer Michael Hauser? Wer auch immer verantwortlich war – die Narren nahmen's dankbar an.

In Fragen der Sicherheit gibt es auch wenig Klagen. Das Polizeipräsidium Konstanz bilanziert eine überwiegend friedliche Fasnacht, wie Pressesprecher Bernd Schmidt auf Nachfrage des SÜDKURIER berichtet. In Radolfzell und auf der Höri fanden 77 Saalveranstaltungen und 47 größere und kleinere Umzüge statt. Die größten Veranstaltungen waren der Hemdglonkerumzug am vergangenen Mittwoch und das Narrentreffen in Markelfingen. Insgesamt seien alle friedlich verlaufen. Die Polizei registrierte 15 Straftaten, fünf weniger als im vergangenen Jahr. Als erfreulich werte die Polizei, dass es nur fünf Straftaten im Bereich der Körperverletzung gegeben habe, 2016 waren es noch 15. Sechs Personen erhielten Platzverweise für bestimmte Bereiche in der Stadt.

Auch der Umgang mit Alkohol habe sich bei Jugendlichen verbessert: Kein Jugendlicher musste ins Krankenhaus gebracht werden, im vergangenen Jahr gab es noch 16 stationär zu behandelnde Alkoholvergiftungen. Fünf alkoholisierte Jugendliche habe die Polizei zu ihren Eltern gebracht, für sie gibt es ein Beratungsgespräch mit der Suchtberatung im Rahmen des Projekts "HaLT".

Neben dem friedlichen Verlauf der närrischen Tage ist es für Hansjörg Blender die Beteiligung der Radolfzeller, die begeistert: "Wir sind sehr zufrieden mit dieser Fasnacht". Beim Umzug am Sonntag und beim närrischen Jahrmarkt am Montag sei ein großer Teil des Publikums kostümiert gewesen. "Das gibt ein tolles Gemeinschaftsgefühl." Blender schätzt, dass die Straßenfasnacht mehr Besucher als 2016 zu verzeichnen habe, was sicher am Wetter gelegen habe. Die Narrizella hat überdies den Anspruch, alle Altersgruppen mit der Fasnacht anzusprechen – auch dies gelinge in zunehmendem Maße. So bewertet Blender den Hemdglonkerumzug als gelungene Verbindung: die Jugend bekomme ihre Party in der Innenstadt und die älteren Narren feierten parallel in den Kneipen. "Die Jugend gehört dazu und der DJ hat das sehr gut gemacht." Mit der Party "Narrizella rockt", die am Sonntagabend im Milchwerk stattfand, verfolge man ebenfalls das Ziel, die junge Generation anzusprechen. Sie wurde mit dem Jugendgemeinderat zum zweiten Mal veranstaltet. 350 bis 400 Jugendliche hätten gemeinsam gefeiert, das seien um 100 Prozent mehr als 2016 – ein schöner Erfolg, findet Hansjörg Blender.

Mit dem Hemdglonkerumzug ist Annette Wrzescz, Präsidentin der Froschenzunft, nicht ganz so zufrieden. Das Feiern nach dem Umzug sei zu einer "reinen Jugenddisco" geworden, diese Entwicklung sähen auch viele Zunftmitglieder so. "Die meisten Jugendlichen kommen nicht einmal im Hemdglonker-Häs, das ist uns zu weit vom Brauchtum entfernt." Abgesehen davon seien auch die Froschen sehr zufrieden mit der Fasnacht. Dass man wieder im Narrenpalast feiere statt wie zuvor im Scheffelhof, sei eine gute Entscheidung: Die Resonanz war sehr gut. Alle Veranstaltungen, Kinderball, Froschenball und Frühschoppen seien sehr gut besucht gewesen. Die Straßenfasnacht, da ist sich Annette Wrzescz mit Hansjörg Blender einig, sei sehr angenehm und ruhig verlaufen, das tolle Wetter habe zur guten Atmosphäre beigetragen.

Ärger am Rande

Die Holzhauer haben das Münsterstüble auf anstößige Weise dekoriert: In Anspielung auf die Kneipe "zur Ritze" auf St. Pauli montierten sie zwei gespreizte Frauenbeine, bezugnehmend auf das diesjährige Fasnachtsmotto Seefahrt. Gegen die Deko gab es Beschwerden. Hansjörg Blender entschuldigt sich dafür: "Es sollte nicht verletzend wirken. Eine gewisse närrische Freiheit gehört auch zur Fasnacht." Er empfiehlt allen, nicht alles, was Narren dieser Tage tun, allzu ernst zu nehmen.