Zu schnell unterwegs: Autofahrerin landet im Gebüsch

Eine 23-Jährige erlitt bei einem Verkehrsunfall mittelschwere Verletzungen. Die Frau geriet auf der B34 ins Schleudern und landete im Gebüsch. Die Polizei vermutet als Grund nicht angepasste Geschwindigkeit.

Mit mittelschweren Verletzungen musste am Dienstag, gegen 9.45 Uhr, eine 23-jährige VW-Fahrerin nach einem Unfall in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Autofahrerin befuhr die B34 in Richtung Radolfzell, geriet mit ihrem Fahrzeug möglicherweise wegen nicht angepasster Geschwindigkeit kurz vor der Auffahrt zur B33 zu weit nach rechts und streifte dabei die Leitplanken. Beim anschließenden Gegenlenken übersteuerte die VW-Fahrerin ihr Fahrzeug, geriet ins Schleudern, kam nach links von der Fahrbahn ab, überquerte einen neben der Straße verlaufenden Radweg und landete schließlich in einem Gebüsch. Nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle wurde die verletzte Frau in ein Krankenhaus eingeliefert, so die Information der Polizei. An ihrem PKW dürfte Totalschaden in Höhe von rund 3000 Euro entstanden sein.