Radolfzell Zeitreise ins Mittelalter in Radolfzell

Das zweitägige Spektakel geht am 9. und 10. September in der Kernstadt über die Bühne. 15 verschiedene mittelalterliche Gruppen werden ein Heerlager rund um das Konzertsegel errichten.

"Hört her, Bürger, lasst uns verkünden, was die hohen Herren zu sagen haben: Ab dem heutigen Tage müsst ich drei Mal mehr Steuern zahlen", schallt es ab Samstag, 9. September, zwei Tage lang in der Kernstadt von Radolfzell. Am kommenden Wochenende soll Radolfzell in die Hände von Rittern, mittelalterlichen Händlern, Gauklern und Scharfrichtern fallen. Als Herold gewandet zieht Adrian Holz in königsblauer Robe und mit schwarzem Hut durch das Radolfzeller Mittelalter-Spektakel und verkündet die neuesten Neuigkeiten – auch an Ritter in ihren Rüstungen: "Der Feind ist nah. Der König ruft euch zum Schlachtfeld nach Bregenz." Rund 5000 Besucher werden am 9. und 10. September von der Freien Ritterschaft vom Sankt Georgenschild zu ihrem Bürgerprojekt für die 750-Jahr-Feier von Radolfzell erwartet. Höhepunkte sind ein Heerlager von 15 verschiedenen mittelalterlichen Gruppen rund um das Konzertsegel, 60 Handwerker und Händler präsentieren ihre mittelalterlichen Künste und Waren zwischen Weltkloster und Stadtgarten. Am Sonntag werden bei einem Kinderumzug die Weltmeister im Fahnenschwingen erwartet. Der Seetorplatz wird mit Schenken beschickt und soll mit Ritterturnieren für Kinder bespielt werden.

Den Besucher erwarten Schwertkämpfe, mittelalterliche Spiele für Kinder, Tänze und mittelalterliche Musik in den Lagern und Schauplätzen der Kernstadt. Ein riesiges Heerlager wird von Rittern, Landsknechten, Kelten, Alemannen und Wikingern am Konzertsegel aufgebaut, bei denen Besucher das mittelalterliche Leben im Lager hautnah miterleben kann. Jedes Lager hat eine Kochstelle, überall wird Rauch aufziehen. Es lärmt und scheppert das Geschirr und klirren die Waffen. Die Zuschauer können mit dabei sein und die Waffen, Rüstungen und Werkzeuge in die Hand nehmen. Einige Gruppen erlauben auch Einblicke in ihre Zelte. Das Mittelalter-Spektakulum präsentiert rund um das Konzertsegel 15 Heerlager aus den Zeiten der Kelten bis hin zu den spätmittelalterlichen Rittern. Der Verein erhielt Zusagen aus der Schweiz, dem Donautal wie auch aus Bremen und München. Die Ritterschaft schiebt ihre Kanone an die Mole, damit die Besucher hören können, wie die Hedwig spricht, scherzt Christoph Kenner – gemeinsam mit weiteren Kanonen aus anderen Heerlagern.

Am Seetorplatz werden die Besucher in mittelalterlichen Schenken verköstigt. Im Stadtgarten zeigen 20 Handwerker ihre Kunst im mittelalterlichen Weben, Schmieden, Bildhauern, Töpfern oder Seilern. Besucher können sich einen Türriegel oder ein kräftiges Seil für das Treppengeländer fertigen lassen. Ein Medicus behandelt Besucher ebenso wie ein Scharfrichter demonstriert, wie im Mittelalter Verbrecher hingerichtet wurden. Beide befinden sich in unmittelbarer Nähe. "Was der eine beschädigt, kann der andere reparieren", scherzt Hauptmann Kenner. Auf den oberen und mittleren Hängen des Stadtgartens können Edelmänner mit ihren Damen lustwandeln.

Christoph Kenner beschreibt das Mittelalter-Spektakel eher als ein Erlebnis-Event als einen gewöhnlichen Markt. Vor dem Weltkloster und auf dem Parkplatz des Meier-Areals können Besucher auf dem Händler-Markt mittelalterliche Kleider, stumpfe Waffen, Wadenwickel für Kelten, Töpfer- und Webwaren oder Rüstungen und Schmuck erwerben. Mitten auf dem Händlermarkt wird ein Badehaus errichtet. In einem großen und mit warmen Wasser gefüllten Bottich können bis zu zehn Marktbesucher nackt oder in der Unterhose baden. Gäste haben keinen Einblick in den Bottich. Plätze können vorab am Badehaus zur gewünschten Uhrzeit reserviert werden.

Simon Dannenberg macht eine Ausbildung zum Landschaftsgärtner und ist ein Knappe für die Ritter. Er hilft ihnen in die Rüstungen, trägt die Flaggen und Fahnen oder reicht den Edelmännern die Waffen. Ein Knappe ist meist der Sohn eines anderen Ritters und geht bei einem anderen Edelmann in die Lehre. Er poliert das Schwert oder sammelt Pfeile nach dem Bogenschießen ein. Beim Bruchen-Ball-Turnier für die Knappen der Ritter zerren an der Mole des Hafens zwei nur mit mittelalterlichen Unterhosen (Bruche) bekleidete Mannschaften einen schweren Sack auf die eigene Spielseite. Dabei darf der Gegner im Wrestling-Stil zu Fall gebracht werden, erläutert Adrian Holz, der als Herold zum Turnier aufrufen wird.

Am Sonntag gibt es um 14 Uhr einen Umzug für Kinder. Der Ritterschaft animierte Radolfzeller Kindergärten zum Basteln von Schwertern, Schilder und Helmen, die am Sonntag auf einem großen Umzug auf dem Marktplatz präsentiert werden. Christoph Kenner wünscht sich, dass Radolfzeller Familien mit ihren Kindern ihre mittelalterlichen Fantasien ausleben und passend zum Spektakel gewandet auf dem Marktplatz erscheinen. Gemeinsam können sie dann mit den Rittergruppen, den Konstanzer Weltmeistern im Fahnenschwingen und dem Fanfarenzug der Narrizella durch die Fußgängerzone der Kernstadt ziehen.



Das Programm