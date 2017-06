Drei Tage lang feierte der Yachtclub am Wochenende das 50-jährige Bestehen seines Yachthafens und zog zum Jubiläum mehrere hundert Radolfzeller ins Herzengebiet.

"Die Stadt ist nur 15 mal älter als der Hafen", scherzte Club-Vorsitzende Elke Maurer bei der Begrüßung am Freitagabend. Das relativiere die Zeitspanne und gebe einem das Gefühl, schon immer ein Teil von Radolfzell gewesen zu sein. Auf dem Hafengelände baute der Club ein kulinarisches Dorf mit Spezialitäten auf und eine Bühne für das bunte Unterhaltungsprogramm aus Shanties, Rock und Pop und einem Frühschoppen mit der Holzhauermusik. Freitagnacht erleuchtete der Yachthafen in einem Feuerwerk. Zwei Jahre lang dauerte der Bau des Yachthafens im ehemaligen Sumpf- und Schilfgebiet im Herzen. Gleich im Eröffnungsjahr 1967 richtete der Club die Weltmeisterschaft in der Vaurien-Klasse aus, die er zehn Jahre später wiederholte. Damit reihte sich Radolfzell an Veranstaltungsorte wie Kiel, Monaco und Casablanca ein.

1912 wurde der Grundstein des Yachtclubs mit dem Kauf des ersten Segelbootes gelegt. Immer mehr Boote kamen hinzu, die an Bojen in der Nähe der Wäschbruck und am Mettnau-Steg vertaut wurden und jedem Sturm und Hochwasser ausgesetzt waren. Die Boote waren niemals sicher, der Wunsch nach einem sicheren Hafen wuchs, erzählt Elke Maurer. 1953 gab es einen großen Weihnachtswunsch an das Christkind, der im SÜDKURIER veröffentlicht wurde: "Schenke uns einen sturmgeschützten Hafen". Zwischen Wunsch und Planung verstrichen 17 Jahre. Immer wieder wurde der Stadtentwicklungsplan geändert. Im August 1965 rückten die Bagger im Herzen an.

Bauherr war die Stadt mit erheblichen Zuschüssen von Land, Bund und Badischem Sportbund und tausenden Arbeitsstunden der Mitglieder. Zwei Jahre später war der Hafen fertig gestellt. Der Club entwickelte sich von damals rund 150 Mitgliedern zu einem der großen Clubs am Bodensee mit derzeit 800 Mitgliedern.

Hubert Mayer erlebte hautnah die Planung und Umsetzung zum Yachthafen. Seit 67 Jahren ist er Mitglied im Club, den sein Vater 1912 mitbegründet hatte. Der damalige Vorsitzende des Clubs, Werner Messmer, lud in den 1960ern zu einer Werbeveranstaltung ins Gasthaus Kreuz. Mayer erinnert sich an die Rede des Bürgermeisters Hermann Albrecht. Am selben Abend kamen mehr als 150 000 Mark an Spenden für den Yachthafen zusammen. Mit dem Hafen wurden nicht nur die Schiffe des Yachtclubs gesichert. Auch das Club­leben erlebte eine Blütezeit. Mithilfe einer Brauerei baute der Club eine Baracke als Vereinshaus. "Da ist was gelaufen. Endlich hatten wir ein Clubleben", schwärmen die Senioren Hubert Mayer, Erwin Gemble und Anton Maurus. Jeden Abend und an Samstagen bearbeiteten die Mitglieder angelieferte Baumstämme. Das Technische Hilfswerk rammte die Dalben in den Boden des Hafengrunds. Das Bodeseepatent sei angemessen für ein internationales Gewässer wie den Bodensee – vier Nationen würden hier im Wasser herumspielen, scherzt Hubert Mayer. Das Patent vereinige die vielen Interessen der Anrainer.

Schutzhafen

Der Yachthafen Radolfzell hat den Status eines Schutzhafens und bietet Platz für 121 Segelschiffe. Innerhalb des Hafens können Wendemanöver gesegelt werden. Nur wenige Bodenseehäfen haben die Möglichkeiten zum Manövrieren. Boote können unter Segel einlaufen und benötigen dazu keinen eigenen Motor. Der Yachthafen ist nur für Segelboote und das clubeigene Arbeitsboot ausgelegt. Jugendarbeit wird im Yachtclub groß geschrieben. Für die Ausbildung beschäftigt der Club einen hauptamtlich angestellten Trainer. Zwei Mal pro Jahr veranstaltet der Yachtclub ein Camp für Jugendliche. In der ersten Augustwoche können bis zu zwölf Jugendliche in den See stechen.