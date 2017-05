Radolfzell Yacht-Club feiert seinen Hafen mit Musik und Feuerwerk

Der Yacht-Club Radolfzell richtet vom 9. bis 11. Juni ein großes Fest zum 50-jährigen Bestehen seines Hafens aus. Dies war ein Thema bei der Hauptversammlung des YCRA.

Eine positive Entwicklung der Mitgliederstatistik präsentierte die Vorsitzende Elke Maurer den 160 zur Hauptversammlung ins Milchwerk gekommenen Mitgliedern des Yacht-Clubs Radolfzell. Von 784 Clubmitgliedern sind laut Elke Maurer 105 Jugendliche unter 18 Jahren. Dies zeuge laut einer Mitteilung des Clubs von einer intensiven Arbeit im Bereich Breitensport und dem preisgekrönten Modellprojekt „Segeln als Lernbereich“. Dieses habe durch die Betreuung von Jakob Janich als hauptamtlichem Jugendtrainer wieder 40 Kindern zum Jüngsten-Segelschein verholfen.

Ein weiterer Schwerpunkt des Tätigkeitsberichts war die für Ende 2017 anstehende Sanierung der Fahrrinne zum Yachthafen. Durch vermehrte Sedimentablagerungen wird es dringend notwendig, die Fahrrinne auszubaggern. Der Aushub muss umweltgerecht entsorgt werden, was durch verschärfte Bestimmungen zu erheblichen Kosten führen wird. In einer im Herbst angesetzten außerordentlichen Mitgliederversammlung werden die anfallenden Kosten und deren Finanzierung zur Abstimmung vorgelegt. Auch 2017 sind auf dem Untersee vor Radolfzell wieder vier Regatten geplant. Höhepunkt wird die am ersten Wochenende im Oktober anstehende Internationale Deutsche Meisterschaft und Schweizer Meisterschaft der 470er-Jollen sein, zu der Teilnehmer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz erwartet werden.

Das 50. Hafenjubiläum vom 9. bis 11. Juni wirft seine Schatten voraus. Ein buntes Rahmenprogramm mit Kulinarik, einem Weindorf auf dem Hafengelände, viel Musik und einem nächtlichen Feuerwerk verspricht ein weiterer Höhepunkt im 750. Jubiläumsjahr der Stadt Radolfzell zu werden. Ralf Welschinger informierte über die verbesserte Infrastruktur im Yachthafen. Elektrizität und Lüftung im Clubhaus wurden verbessert. Bauliche Maßnahmen an der Ostmole und Videoüberwachung trügen zur erhöhten Sicherheit auf dem Gelände bei. Um Clubmitgliedern ohne Boot die Möglichkeit zum Segeln zu erschließen, wird ein H-Boot als weiteres Clubboot angeschafft.

Über eine erfolgreiche Jugendregatta-Teilnahme berichtete Anne Mündermann als Jugendleiterin. Bei den Internationalen Deutschen Jugendmeisterschaften der 29er belegten Luca Schneider/Valentin Brückmann Platz drei und Moritz Matt/Justus Mikausch Platz vier in der U-17 Wertung. Kira Mündermann errang Platz drei beim Herbstpokal der Opti B in Rastatt, Jakob Voltmer Sieger beim Ammer Hammer Cup in Diessen und Platz zwei beim Apfel-Cup in Ludwigshafen.

Schatzmeister Andreas Mader erläuterte die Bilanz des Jahrs 2016, welche durch die Kassenprüfer als korrekt zur Entlastung vorgeschlagen wurde. "Vorstandsarbeit kann auch Spaß machen – Mit Herzblut und Freude dabei!" Mit diesem Slogan forderte Elke Maurer die jüngeren Mitglieder auf, sich zu engagieren und den Club mitzugestalten. Die Weichen für einen sanften Übergang in der Vereinsführung und einen Generationswechsel müssten rechtzeitig gestellt werden, damit die junge Generation von den Erfahrungen der alten Hasen profitieren könne. Ohne Gegenstimmen und Enthaltungen wurde der gesamte Vorstand entlastet und in der Neuwahl im Amt bestätigt. Für den ausgeschiedenen Tourenwart Peter Zabel wurde Valeska Bader gewonnen.

Die Jubilare

65 Jahre zum Yachtclub gehören: Bootswerft Isidor Beck & Söhne. 60 Jahre: Gerd Ehinger, Christoph Jentsch, Dieter Kalkowski. 50 Jahre: Helmut Baier, Karl Engelhardt, Werner Kaspar, Peter Laturner, Manfred Reithinger, Heinrich Schall. 40 Jahre: Thomas Baum, Lothar Grobelnik, Heidi Grüntker, Ilona Kauth, René Laturner, Bernd Riester, Ernst Schill, Anneliese Schmidt, Udo Schulte. 25 Jahre: Hanno-Julian Desiderato, Brigitte Hall, Heinrich Hauk, Hans-Peter Möll, Evelyn Möll.