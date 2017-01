Radolfzell Wohnungslose kämpfen im Winter vor allem gegen die Kälte

Soziale Einrichtungen wie ein Erfrierungsschutz jeweils in Konstanz und in Singen bieten Schutz und Beratung. Diese gibt es auch im Jakobushof in Radolfzell-Böhringen. Nicht jeder Wohnungslose will die Hilfe aber annehmen

Radolfzell – Isomatte, Schlafsack, Gaskocher, ein paar persönliche Dinge – mehr braucht Gustav K. nicht zum Leben. Er hat schon ganz anders gelebt, mit festem Job, Haus und den üblichen Bequemlichkeiten. All dies will Gustav K. nicht mehr: seit neun Jahren ist er "auf Platte", fährt mit dem Rad durch Deutschland oder reist in den Süden.

Im Moment reist Gustav K. nicht. Ob er so heißt, bleibt im Gespräch unklar, er möchte nicht erkannt oder fotografiert werden. Es ist zu kalt, deshalb verbringt er den Winter am Bodensee. Gustav K. übernachtet in seinem Zelt, das er bei einem Bauern auf der Wiese aufstellt. Zu kalt sei das nicht, jedenfalls nicht lebensgefährlich. "Ich habe schon bei minus 15 Grad draußen geschlafen". Wichtig sei, dass das Zelt an windgeschützter Stelle stehe. Wenn es sehr kalt werde, wie jetzt, helfe nur eine Methode: "Man packt sich in Schlafsack und Decke und bleibt im Zelt." In Frostperioden verlässt Gustav K. das Zelt kaum, zwei Mal pro Woche kommt er in den Jakobushof, um sich den Betrag der Sozialhilfe abzuholen.

Den Entschluss, aus seinem bürgerlichen Leben auszusteigen, fasste Gustav K mit 40 Jahren. Sein Arbeitgeber und guter Freund starb, das sei ein Einschnitt gewesen, er begab sich auf den Jakobsweg. Dabei merkte er, dass er "den ganzen Luxus" nicht mehr brauche. Nach seiner Rückkehr nach fünf Monaten beschloss er, sein Leben zu ändern. Es folgten eine eineinhalbjährige Reise nach Spanien. "Zuerst war mir wichtig, dass ein Flughafen in der Nähe ist, um alles revidieren zu können." Nach einiger Zeit spielte das aber keine Rolle mehr.

Das Leben des Aussteigers ist heute einfach strukturiert. Eine eigene Familie hat er nicht, ab und zu aber Kontakt zum jüngeren Bruder. Um zu überleben, bettelt er oder nutzt den Sozialhilfetagessatz. Viel brauche er nicht. Sein nächstes Projekt: Gustav K. will sich ein Velosolex kaufen, um im Sommer noch etwas weiter herumzukommen. Oder ein Boot, das als Hausersatz diene. Viel Geld soll das nicht kosten: Tauschplattformen im Netz machen es möglich, ein Mobiltelefon ist sein wertvollster Besitz.

Ganz anders hat Christian Saß sein Leben gestaltet. Auch er lebte bisher unstet, war bundesweit unterwegs, ohne festen Wohnsitz. Das möchte er jetzt, mit 57 Jahren, ändern. Es sei ihm schwergefallen, sesshaft zu werden, eine wirklich freie Entscheidung sei die Wohnungslosigkeit aber nicht. Jetzt will Saß aus der Obdachlosigkeit aussteigen und mit Hilfe der Sozialarbeiter im Jakobushof ein bürgerliches Leben beginnen. Mit zunehmendem Alter strenge das Leben auf der Straße an. Im Winter übernachte er nicht mehr draußen, stattdessen nutze er Einrichtungen für Wohnungslose. Die zunehmende Gewalt gegen Obdachlose, von der er in der Zeitung lese, erschrecke ihn. "Obdachlos zu sein ist kein Spaß", sagt Christian Saß überzeugt. Er möchte wieder dazugehören. Mit Unterstützung des Jakobushofs dürfte das gelingen. Es gibt Wege, die aus der Mitte der Gesellschaft herausführen, die Rückwege gibt es aber auch.

Wohnungslose im Kreis