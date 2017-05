Radolfzell Wohnhaus soll den Markelfinger Schützenhof ersetzen

Der Bebauungsplan Unterdorf sorgt weiter für Gesprächsstoff im Markelfinger Ortschaftsrat. Konkret geht es um das Vorhaben, am östlichen Ortsausgang den früheren Schützenhof durch ein Mehrfamilienhaus zu ersetzen.

Im Markelfinger Ortschaftsrat ist man gar nicht glücklich mit einem Bebauungsplan auf der eigenen Gemarkung. Das hat die Sitzung am Mittwochabend im Rathaus gezeigt. Dort stand der Bebauungsplan Unterdorf, der lediglich einen Teil des tatsächlichen Unterdorfes abdeckt, ein weiteres Mal auf der Tagesordnung. Erst Mitte April hatte man eine längere Diskussion zu dem Plan geführt, als eine Einzelfallbetrachtung für ein Baugesuch vorlag. Die Folge war ein Antrag von Hermann Repnik (CDU), einen neuen Bebauungsplan für das Unterdorf aufzustellen.

Wie die Stadtplanung mit den Wünschen des Markelfinger Ortschaftsrats umgeht, zeichnete sich bei dem Termin ebenfalls ab. Manuel Jobi von der Stadtplanung ließ in der aktuellen Sitzung unter anderem wissen, dass es sein Auftrag gewesen sei, den Bebauungsplan zu erhalten. Außerdem legte er dem Rat nahe, den Plan möglichst nicht aufheben zu lassen, weil sich dadurch andere Probleme ergeben würden.

Das Resultat aus dem Istzustand des Bebauungsplanes konnten die Ratsmitglieder ebenfalls erneut erleben. Sie diskutierten über einen einzelnen Bauantrag, bei dem es um den ehemaligen Schützenhof am Ortsausgang Richtung Allensbach ging. Der Eigentümer möchte dort ein Mehrfamilienhaus errichten. Zurzeit sind in dem Gebäude minderjährige Flüchtlinge untergebracht, die ohne Erziehungsberechtigte nach Deutschland gekommen sind.

Die Pläne des Eigentümers sehen ein Wohnhaus mit zwei Voll- und einem Dachgeschoss vor. Es ist ein Walmdach geplant, womit der Bauherr den Wünschen einzelner Ratsmitglieder nachgekommen ist. Das Gebäude wird lediglich rund 1,5 Meter höher sein als das aktuelle. Probleme bereitet auch in diesem Fall der Bebauungsplan, der nach Aussage der Räte Lücken aufweist. So ist das Baufenster derzeit identisch mit dem ehemaligen Schützenhof. Ein Neubau würde sich aber sinnvollerweise am Straßenverlauf orientieren. Nun soll das Baurechtsamt entscheiden, ob eine Änderung des Baufensters möglich ist.

Hermann Repnik nahm die Diskussion ein weiteres Mal zum Anlass, seinen Antrag zu erneuern: "Ich möchte, dass die Stadt langfristig einen rechtsgültigen Bebauungsplan aufstellt", forderte er.