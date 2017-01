Radolfzell Wohnhaus fällt Flammen zum Opfer

Die Bewohner konnten sich noch rechtzeitig aus ihrem brennendem Haus retten. Die Feuerwehr ist über Stunden im Einsatz, um die Nachbarhäuser vor den Flammen zu schützen.

Am Mittwochmorgen sorgte ein Brand auf der Weinburg für eine weithin sichtbare Rauchwolke. Ursache war ein Brand in einem Einfamilienhaus auf der Weinburg. Während das Gebäude praktisch niederbrannte, wurde niemand durch das Feuer verletzt. Die Bewohner konnten sich gerade noch rechtzeitig ins Freie retten, nur mit dem, was sie am Leib trugen, wie Feuerwehrkommandant Helmut Richter dem SÜDKURIER berichtet. Der 91-jährige Hausbesitzer, ein junger Mann, eine Frau und ein Kind, die sich in einer Einliegerwohnung aufhielten, konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr wurde um 9.39 Uhr zu einem Dachstuhlbrand alarmiert und eilte zum Einsatzort. Dort befand sich das Gebäude bereits im Vollbrand. Stichflammen aus dem Dachgeschoss und dem Eingangsbereich ließen den Einsatzkräften nur beschränkte Möglichkeiten im Kampf gegen das Feuer. Zusätzlich erschwerte die starke Rauchentwicklung die Löscharbeiten. Die niedrigen Temperaturen sorgten ebenfalls für widrige Umstände. So gefror zum Beispiel das Löschwasser rasch auf den kalten Straßen- und Erdoberflächen.

Laut Polizeibericht ist das Feuer aus noch unklarer Ursache in dem Wohnhaus ausgebrochen. Ausgangspunkt ist vermutlich das Erdgeschoss gewesen. Weil sich das Feuer schnell auf das gesamte Gebäude ausdehnte, blieb der Feuerwehr nur die Schadensbegrenzung und die Verhinderung einer Ausbreitung des Brandes auf die Nachbargebäude. Ein Haus wurde durch die Wärmeausstrahlung leicht beschädigt, konnte aber gehalten werden, sagt Kommandant Richter. Durch den Brand wurde das Wohnhaus unbewohnbar. Laut Polizeischätzung dürfte ein Sachschaden in sechsstelliger Höhe entstanden sein. Die Anwohner der umliegenden Wohnhäuser wurden informiert und zum Teil in Sicherheit gebracht. Kommandant Helmut Richter spricht der Nachbarschaft großen Dank aus: Die Betroffenen wurden schnell von Nachbarn aufgenommen.

Die Radolfzeller Feuerwehr war mit 61 Einsatzkräften und 13 Fahrzeugen im Einsatz. Und das teilweise über sechs Stunden, bei 6 Grad minus. Vor Ort waren die Feuerwehren aus Radolfzell, Güttingen und Markelfingen. Gleichzeitig gab es einen weiteren Notruf aus Liggeringen: Dort brannte ein Schwedenofen, den die Feuerwehr aus Liggeringen löschen konnte.

Strom abgestellt

Im Rahmen des Einsatzes auf der Weinburg musste die Feuerwehr den Strom in der ganzen Straße abstellen. Der Lärchenweg war nach Angaben von Feuerwehrkommandant Helmut Richter bis zum Nachmittag ohne Strom, somit waren die Häuser auf der Weinburg bei frostigen Temparaturen auch ohne Heizung. Da das brennende Haus nicht separat vom Stromnetz genommen werden konnte, musste in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Radolfzell der gesamte Lärchenweg abgehängt werden. (aa)