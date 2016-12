Radolfzell Wochenmarkt-Besucher spenden bei der Lumpenmusik

Sie können vielleicht nicht den kompletten Text jedes Weihnachtsliedes, aber sie sind engagiert bei der Sache: Mitglieder verschiedener Narrenkapellen haben bei der Lumpenmusik auf dem Wochenmarkt für den guten Zweck gespielt – und diesmal sogar auch gesungen.

Rund 600 Euro sind bei der Lumpenmusik auf dem Wochenmarkt am letzten Adventssamstag zusammengekommen, auf 700 sollen sie noch erhöht werden, berichtet Fabian Dieterle von den Rebbergmusikanten. Gezählt habe Richard Christ, beschäftigt bei der Sparkasse in Stockach. Es ist doch gut, wenn man für alles einen Fachmann hat. Gespendet wird die gesamte Summe für soziale Einrichtungen in Radolfzell, darunter der Freizeittreff „Querkleks“ für behinderte Kinder und Jugendliche.

Schon traditionell spielte die Lumpenmusik, ein Zusammenschluss von Mitgliedern verschiedener Narrenkapellen, am Samstag vor dem vierten Advent auf dem Wochenmarkt. Etliche Weihnachts-Lieder wurden sogar gesungen, nicht immer ganz textsicher, aber beherzt. Zwei Helfer erhitzen derweil Glühwein und Punsch für die Musiker und die Marktbesucher, die großzügig gespendet haben. Für den guten Zweck kann man ja auch am Morgen schon einmal etwas trinken, meinten die Zufallskunden.