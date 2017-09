Radolfzell Wirt Strudel und die Menschlichkeit in Zeiten der Verfolgung

Autor Gerhard Zahner beschreibt im Theaterstück "Duft der Steine" das Schicksal von Alice Fleischel im Hotel Schiff in Radolfzell im Jahr 1940

Radolfzell – Jeder, der am See lebt, weiß, der See riecht. Manch einer, der in Radolfzell von der Scheffelstraße hinunter zur Mole abbiegt, hat ihn in der Nase, bevor er ihn sieht. In seiner Literatur beschreibt der Singener Autor Gerhard Zahner (59), was in Radolfzell kaum einer riecht: "Den Duft der Steine." So heißt das Stück, das die Theaterkulturwerkstatt der Zeller Kultur als ihren Beitrag zum Jubiläum 750 Jahre Stadt Radolfzell inszeniert.

Für Zahner sind Steine ein Symbol der Erinnerung. "Im jüdischen Glauben haben Steine eine große Bedeutung, sie legen kleine Steine auf Gräbern ab, das heißt: Ich habe dich besucht." In seinem Stück geht es um das Erinnern an eine Schicksalsgemeinschaft, die es tatsächlich gegeben hat: 1940 wartet die Jüdin und Verlergersgattin Alice Fleischel in Radolfzell im Hotel Schiff auf ihren Sohn Günter, sie will mit ihm auf einem Schiff nach Brasilien vor den Nazis fliehen. Der Sohn sitzt wegen Rassenschande im Gefängnis und wird nicht kommen. Als bekannt wird, dass eine Jüdin im Hotel Schiff untergekommen ist, befiehlt der Bürgermeister dem Wirt, sie aus dem Hotel zu jagen. Der Wirt kommt dem Befehl nicht nach, behält Alice Fleische in seinem Hotel – insgesamt ein halbes Jahr – und versorgt sie, bis sie am Ende doch von den Staats-Schergen abgeholt und ins Konzentrationslager Gurs verschleppt wird.

"Der Wirt heißt Strudel, das kann man nicht erfinden", sagt Gerd Zahner. Er will das Stück als das Rätsel präsentieren, das es ihm gegeben hat: "Warum setzt sich der Wirt und Hotelier noch weitere drei Monate für Alice Fleischel ein, warum versorgt er sie, warum beherbergt er sie?" Im Hotel Schiff seien Nazi-Größen abgestiegen, die die SS-Kaserne in Radolfzell besucht hätten. Der Spagat des Wirts, seine eigene Existenz nicht zu gefährden und gleichzeitig der bedrohten Alice Fleischel zu helfen, müsse groß gewesen sein.

Die Wahrheit oder weitere Überlieferungen über die Person Strudel – was mit ihm danach geschehen ist, wie es mit dem Hotel weitergegangen ist – hat Zahner bei seinem Aktenstudium nicht gefunden und nicht gesucht. "Seine Biographie hätte mich nicht weitergebracht, ich habe das von ihm, was menschlich ist." Den Moment, "als der Strudel der Geschichte" (Zahner) die Flüchtende in sein Haus schwemmt, er sie aufnimmt und sich kümmert. "In dieser Situation wird abgefragt, was Liebe ist", sagt der Autor. Für ihn ist das ein zentraler Stoff des Erinnerns: "Der Umgang mit den Nächsten, mit der Not und den Geheimnissen des anderen."

Für Regisseurin Waltraud Rasch hat der Stoff "eine besondere Gegenwärtigkeit". Wegen der Parallelen zur aktuellen politischen Situation und dem Wert des Erinnerns. Strudel gebe mit seinem Verhalten bei der Konfrontation mit der Flüchtenden einen Anstoß zum Nachdenken. "Ich bin gefragt, was mache ich mit der Situation? Habe ich noch eine andere, menschliche Seite?" Dennoch habe sie das Stück aus einem ganz anderen Grund begeistert, sagt Waltraud Rasch: "Das liegt an der liebevollen Knappheit und der Sprache von Gerhard Zahner." Sie habe für diese Aufführung im Jubiläumsjahr bei ihm angefragt, "weil er Stücke schreibt, die hier stattgefunden haben".

Die Begebenheiten rund um das Schicksal von Alice Fleischel hätten noch keine plastische Wirkung in Radolfzell entfaltet, so der Autor. Mit der Geschichte will er auch an das Schiff erinnern, "ein wahnsinnig schönes Hotel". Hier strandete Alice Fleischel, die mit ihrer Verlegerfamilie das Literatenleben von Berlin prägte und deren Geschichte Zahner mit dem Stück "Der Duft der Steine" festhält und das die Theaterkulturwerkstatt auf die Bühne bringt. Premiere ist am 21. September um 20 Uhr im Theater Zeller Kulturzentrum in der Fürstenbergstraße 7a.

