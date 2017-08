Radolfzell Wird die Gefahr der Tigermücke unterschätzt?

Die FDP-Fraktion des Radolfzeller Gemeinderates fordert eine flächendeckende Bekämpfung der Tigermücke am Bodensee

Radolfzell – Die Gefahr einer Invasion der Tigermücke in die Bodenseeregion war Thema das SÜDKURIER-Artikels „Mückenplage bleibt am Bodensee-Ufer vorerst aus“ vom 7. August. Dazu haben die FDP-Gemeinderäte Jürgen Keck, Manfred Brunner und Richard Atkinson eine Stellungnahme verfasst, in der sie mitteilen, dass sie sehr wohl Sorge haben, dass sich die gefährliche Tigermücke am Bodensee ansiedeln könnte. Rainer Bretthauer, der Umwelt- und Klimaschutzbeauftragte der Stadt Radolfzell gab laut dem Artikel Entwarnung für die Tigermücke, diese sei für die Region "kein Problem".

Die FDP-Fraktion schreibt hier zu: "Hierbei verkennt Bretthauer, dass die Gefahr durch die Tigermücke längst real ist. So verabschiedete der Oberrheinrat jüngst eine Resolution, die koordinierte Präventions- und Bekämpfungsmaßnahmen gegen schädliche und gefährliche invasive Tierarten fordert. Auch die Bundesregierung unterstützt längst Forschungsprojekte zur Bekämpfung von Mücken im großen Stil. Experten rechnen damit, dass sich die asiatische Tigermücke, die zu den hundert schlimmsten invasiven Arten gehört, in Zukunft noch weiter ausbreiten wird." Eine mögliche Bekämpfung der Schnaken im großen Stil hält Bretthauer für unnötig und auch kaum machbar. Zum einen würden nur sehr großflächige Maßnahmen Wirkung zeigen, da Mücken bis zu 20 Kilometern pro Tag fliegen, zum anderen würden mit dem Versprühen von Schutzmitteln auch die für das Ökosystem wertvolle Zuckmücke bekämpft werden, deren Larve den Bodenseefischen als Nahrung dient. Jürgen Keck, Manfred Brunner und Richard Atkinson wünschen sich hier mehr Engagement der Stadt.

In der Mitteilung heißt es weiter: "Derzeit arbeiten Experten der kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (Kabs) an einer Methode zur massiven Bekämpfung der Tigermücke. Es stellt sich also die Frage, weshalb der Großteil der Experten der Tigermücke den Kampf angesagt hat, während Bretthauer Jahr für Jahr die Augen vor der Realität verschließt. Wir sollten aufgrund der Tigermücke keineswegs in Panik verfallen, müssen uns jedoch um konstruktive Lösungswege bemühen. Antworten, zu möglichen Maßnahmen der Stadtverwaltung Radolfzell, erhoffen wir uns durch einen Antrag."

Dieser Antrag der FDP-Fraktion wird nach der Sommerpause Thema im Ausschuss für Planung, Umwelt und Technik sein. Grundsätzlich sehe die Stadtverwaltung, so schreibt Nicole Stadach, Sprecherin der Stadt auf Nachfrage, die Bekämpfung von Stechmücken schon in den vergangenen Jahren kritisch. "Der Eingriff in das Ökosystem – was die Bekämpfung der Tigermücke darstellt – führt immer auch zu einer Gefährdung der anderen Lebewesen. Die Bekämpfung jeglicher Mückenarten hätte Auswirkungen auf die gesamte heimische Nahrungskette".