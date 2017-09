Radolfzell Wilde Party auf dem Schulhof: Jugendliche verursachen tausende Euro Schaden

Bereits am Samstagabend haben sich Nachbarn wegen der Ruhestörung beschwert. In der nacht drauf haben es die Unbekannten richtig krachen lassen und viel Schaden verursacht.

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Sonntag einen hohen Schaden von mehreren tausend Euro auf dem Gelände einer Schule in der Markelfinger Straße angerichtet. Die Unbekannten hatten laut Bericht der Polizei nicht nur mehrere Fenster aufgebrochen, sondern auch aus einem Klassenzimmer eine Gitarre mitgenommen, die sie anschließend beschädigt im Freien liegen ließen. Um ein Lagerfeuer, das die Täter auf dem Schulgelände entfacht hatten, stellten sie Stühle auf, die sie zuvor aus einem anderen Klassenzimmer geholt hatten. Ferner stellte die Polizei Pulverreste eines Feuerlöschers fest, dessen Inhalt die Unbekannten dort versprüht hatten. Bereits am Abend zuvor hatten Anwohner Lärmbelästigungen von einer Gruppe Jugendlicher gemeldet, die offensichtlich eine Party auf dem Schulhof feierte. Beim Eintreffen der Polizei flüchteten die Jugendlichen in verschiedene Richtungen, von zweien konnten die Beamten jedoch die Personalien feststellen. Auch fanden sie in einem Gebüsch einen Feuerlöscher, den sie sicherstellten. Die Ermittlungen nach den unbekannten Tätern dauern an.