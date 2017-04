Radolfzell Wie junge Graugänse Michael Quetting veränderten

Die Vorstellung des Buchs "Plötzlich Gänsevater" von Michael Quetting entwickelt sich zu einem Frage- und Antwort-Spiel. Quetting berichtete von seinem Forschungsprojekt am Max-Planck-Institut für Ornithologie in Möggingen.

Waren Sie Tag und Nacht bei den Graugänsen?" So und ähnlich lauteten die Fragen, welche die Zuhörer Michael Quetting stellten. Er hat in dem Buch "Plötzlich Gänsevater" ein Projekt mit Graugänsen dokumentiert, das er vor rund 60 Zuhörern in der Buchhandlung Greuter vorstellte. Für das Max-Planck-Institut hatte der biologisch-technische Assistent im Sommer 2015 in Möggingen sieben Graugänse großgezogen. Von den Eiern im Brutautomat bis zum Schlüpfen war er ständig vor Ort, um die Graugänse auf sich zu prägen.

"Wie haben Sie denn die Gänse an sich und das Flugzeug gewöhnt?", lautete eine andere Frage. "Ich habe ihnen bereits im Ei aus Nils Holgersson vorgelesen und die Geräusche des Propellers auf einem MP3-Player vorgespielt", erzählt Quetting mit leuchtenden Augen von der Forschungsarbeit. Nur so war es für den Piloten und Tierheilpraktiker überhaupt möglich, die Tiere später mit einem Ultraleichtflugzeug zu begleiten. Sobald die Gänse nämlich fliegen konnten, sollten sie verschiedenste Messdaten sammeln. Hintergrund war, eines Tages auch andere Nestflüchter – Vögel, die nach dem Schlüpfen das Nest verlassen – mit sogenannten Dataloggern auszustatten, um Messdaten ihrer Migrationsflüge zu erhalten.

Weitere Informationen Michael Quetting: Der Gänsevater von Möggingen

So war er elf Wochen mit Gänsen und Fliegen beschäftigt und veränderte sich sehr: "Morgens um 4.30 Uhr bei zwei Grad Celsius aufzuwachen und erst einmal mit den Gänsen zu kuscheln, ohne Facebook, Mail oder Handy, brachte mich zu Ruhe." Selbst als er nach einigen Wochen in der Mögginger Wildnis wieder in die Zivilisation kam, um ein Weizenbier zu genießen, fiel ihm vor allem die große Hektik der Menschen auf. Wobei es durchaus Tiefpunkte in dem Projekt gab: Als die Gänse fliegen lernten, waren sie keineswegs immer bereit, ihre Flugrunden zu absolvieren und landeten schon mal im nahegelegenen Maisacker. Und jede Gans hat ihren eigenen Charakter. Aber auch wenn Michael Quetting wochenlang mit kotbeschmierten Kleidern herumlief, würde er so ein Projekt gerne wieder machen.