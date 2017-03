Radolfzell Wie der Künstler Jochen Ahlfänger den Radolfzeller Münsterturm zum Pop-Art-Motiv macht

Jochen Ahlfänger verbindet in seiner Kunst Tradition mit Moderne – und verarbeitet ein Radolfzeller Wahrzeichen in ungewohnter Weise.

Zum ersten Mal stellte der Künstler Jochen Ahlfänger Fotomotive in Pop-Art bei der Radolfzeller Kulturnacht 2014 aus. Obwohl den gelernten Siebdrucker schon zu Zeiten seiner Lehre in Stuttgart die Werke von Andy Warhol, Roy Lichtenstein und Robert Indiana faszinierten, sollte es lange dauern, bis er seinen eigenen Stil entwickelt hatte und damit an die Öffentlichkeit ging. "Zwar redeten mir Freunde und Familie immer wieder zu, meine Werke auszustellen", sagt Ahlfänger bedächtig, "aber erst musste mein eigenes Empfinden befriedigt werden, bevor ich an die Öffentlichkeit ging." Gut Ding will eben Weile haben. Und in der Weile entstanden dann bunte Werke, aber reduziert auf Form und Farbe mit zurückhaltenden Strukturen statt überladene Werke mit vielen Details.

Ahlfänger fotografiert digital, stellt die Motive mit einem Grafikprogramm frei und färbt den Hintergrund satt ein. So auch den Münsterturm, das markante, weil weithin sichtbare Wahrzeichen von Radolfzell. Altes Gebäude in frischer Form löst den üblichen Jubiläumskupferstich oder das klassische Aquarell ab. Der Druck wirkt sehr plakativ, da die sechs Motive durch Form und Farbe überspitzt wirken. Die Auflage ist auf 19 Stück limitiert und handsigniert. Zu sehen ist das Werk im Seemaxx und man kann es online bestellen. Plakat und Postkarten gibt es im Stadtmuseum.

Für seinen Kunstdruck konnte Jochen Ahlfänger auch die Randegger Ottilien-Quelle gewinnen. Auf der Rückseite der Flaschen wird im Jubiläumsjahr immer ein Motiv des Kunstdrucks zu sehen sein. "Es passt gut, wenn Künstler mit Unternehmen zusammenarbeiten und das könnte ruhig noch häufiger vorkommen", sagt Ahlfänger. Warum stellt der Künstler im Seemaxx aus? Es war ihm wichtig, das Outletcenter mit der Innenstadt zu verbinden. Denn eines ist sicher: Den Seemaxx-Kunden hat Radolfzell noch einiges mehr zu bieten als nur Outlet-Einkäufe.

Seine Motive – egal ob für Fotografie oder Pop-Art – findet er überwiegend in der Natur. Da springt einem ein blaues Highland-Cattle – eine schottische Rindart – vor einem pinken Hintergrund ins Gesicht. Ein Bild, das auf der Mitgliederausstellung 2016 des Kunstvereins zu sehen war. Oder ein Turnschuh führt vor einem blaugrünen Hintergrund ein Eigenleben – ehemals zu sehen in der Ausstellung von Alltagsgegenständen 2016 in der Stadtbibliothek. Bei seinen Fotografien legt Ahlfänger viel Wert darauf, wie sich ein Papier anfühlt und auf die Qualität des Papiers. Er verwendet beim Druck hundert Prozent Naturpapier und orientiert sich damit an der Struktur der Motive. Ein Herzenswunsch Ahlfängers: Da Radolfzell eine große Künstlerszene hat, brauche die Stadt geeignete Ausstellungsräume. Die Villa Bosch sei zu klein und die Güterhallen seien Geschichte.

