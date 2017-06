Radolfzell Wie Rolf Weishaupt von der mobilen Jugendarbeit jungen Leuten Gehör verschafft

Wir machen Geschichte: In einer Serie stellen wir aktionen zur 750-Jahr-Feier Radolfzells vor. Diesmal: Rolf Weishaupt von der mobilen Jugendarbeit organisiert einen Skate-Contest mit Live-Musik.

"Wir wollen uns um die Probleme kümmern, die Jugendliche haben, nicht um die, die sie machen", das ist eine Devise in der Jugendarbeit, der man sich auch in Radolfzell anschließt. Rolf Weishaupt ist seit 2001 für die mobile Jugendarbeit tätig. Er betreut Projekte und geht auch auf die Jugendlichen zu. Fährt mit dem Fahrrad auf die Mettnau, an das Seeufer, in den Skatepark, dorthin eben, wo Jugendliche sich treffen. Er versucht, in Kontakt zu kommen und ihre Sichtweise kennenzulernen. Sicher gebe es mitunter Reibungsflächen zwischen jungen Heranwachsenden und der älteren Generation, meint Weishaupt, doch Jugendliche bräuchten neben Verhaltensregeln auch ein offenes Ohr für ihre Interessen. Einige Wünsche ließen sich realisieren, wenn auch die behördlichen Mühlen nicht immer ganz so schnell mahlen wie Jugendliche das wünschen.

Der gebürtige Konstanzer Weishaupt hat Soziologie und Politikwissenschaften studiert. In die Jugendarbeit stieg er 1998 ein, seit 2001 ist er in Radolfzell. Das Büro der Jugendarbeit ist seit 2012 im Café Connect untergebracht. Hier können Jugendliche sich auch zur Taschengeldbörse anmelden, eines der Projekte, das Weishaupt betreut. Etwa 40 von Privatpersonen angebotene kleinere Jobs werden pro Jahr an Jugendliche vermittelt. Auch in der Jugendhütte Böhringen und im Skatepark schaut Weishaupt regelmäßig vorbei. Der Skatepark sei ein besonders gelungenes Projekt, findet der 57-Jährige, der selbst gern Sport treibt, beim Surfen, Kanu- oder Wildwasserfahren oder auch auf Mountainbike, Snowboard oder Tourenskiern. Dass der Skatepark von Jugendlichen auf verschiedenen rollenden Gefährten so gut angenommen wird, führt Weishaupt unter anderem darauf zurück, dass er gemeinsam mit den Jugendlichen entwickelt wurde.

der Stadt feiern auch die Skater. Am 1. Juli findet von 17 bis 21 Uhr der Wettbewerb "Skate-Contest" mit Live-Musik im Herzen-Areal statt. Zudem wird bewirtet und gegrillt.