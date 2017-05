Radolfzell Wettbewerb für Skateboarder in drei Städten

Veranstwortliche der Jugendarbeit in Singen, Konstanz und Radolfzell rufen einen gemeinsamen Skateboard-Cup ins Leben. So sollen Jugendliche aus den drei Städten miteinander in Kontakt kommen.

Die Mobile Jugendarbeit der Städte Radolfzell, Singen und Konstanz will enger miteinander zusammenarbeiten, um so den Jugendlichen einen Austausch zu bieten. Aus diesem Grund werden die Verantwortlichen in diesem Jahr erstmals einen Städte übergreifenden Skateboard-Cup austragen. Skateboarden ist nach wie vor eine beliebte Sportart, die bei den nächsten Olympischen Spielen sogar eine neue Disziplin sein wird. Der von den Jugendpflegern geplante Skatecontest wird auch durch mehrere neue Skateparks in der Region begünstigt. Nicht nur in Radolfzell, sondern an mehreren Orten in der Seeregion sind in den vergangenen Jahren Skateparks entstanden. Lediglich in Konstanz hinkt man derzeit etwas hinterher. Doch auch dort ist man aktuell dabei, konkrete Pläne umzusetzen. Um die Szene und damit die Jugendlichen rund um den Bodensee besser zu vernetzen, rufen die Mitarbeiter der städtischen Jugendarbeit in Radolfzell, Singen und Konstanz nun den Bodensee Skate Cup ins Leben.

"Ziel ist es, dass die Teilnehmer möglichst an allen drei Orten an den Start gehen", sagt Markus Schwenk von der Mobilen Jugendarbeit in Singen. Das ist jedoch keine Bedingung, um teilzunehmen. Es gibt an jedem Ort einzelne Wertungen, die am Ende jedoch addiert werden. Der Auftakt der Reihe ist am Sonntag, 11. Juni, ab 14 Uhr in Singen. Dort existiert seit über einem Jahr eine neue Skateanlage an der Münchriedhalle. Zwei Wochen später findet der zweite Contest der Reihe in Konstanz statt. In der Skateanlage Vogtland beim Jugendtreff Berchen in Konstanz wird am Sonntag, 25. Juni, ab 14 Uhr gestartet. Den Abschluss bildet der Radolfzeller Contest am 1. Juli, der auch Teil der 750-Jahr-Feier ist. Zwei Live-Bands sorgen im Herzenareal für Stimmung.

Bei allen drei Terminen können sich die Fahrer ab 12 Uhr anmelden, der Contest beginnt jeweils um 14 Uhr. Teilnehmer können sich auf Spaß und Austausch mit Gleichgesinnten hoffen und auf Preise in den Gruppen unter 16 Jahren, über 16 Jahren und jungen Frauen. In der Gesamtwertung ist ein Preisgeld von insgesamt 1000 Euro für die drei besten Teilnehmer der drei Kategorien ausgelobt.