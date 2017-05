Radolfzell Werner Messmer  ein Gesicht des Wirtschaftswunders

Eine Fotoausstellung in der Stadtbibliothek Radolfzell portraitiert bis Oktober den Unternehmer und Ehrenbürger Werner Messmer.

Am vergangenen Samstag wäre Werner Messmer 90 Jahre alt geworden. Eine Fotoausstellung im Untergeschoss der Stadtbibliothek portraitiert den Radolfzeller Ehrenbürger auf ganz persönliche Weise mit seiner privaten Fotosammlung. Bei der "Wernisage", wie es der Vorstand der Werner und Erika Messmer-Stiftung, Arnulf Heidegger, treffend formulierte, würdigte Oberbürgermeister Martin Staab den Radolfzeller Unternehmer als einen, der die Stadt ein Stück weit zu dem gemacht habe, was sie heute sei.

"Das kann ja heiter werden", dachte sich Dennis Herrmann bei der ersten Bestandsaufnahme der Bilder über den Unternehmer. Was der Kurator der Ausstellung zunächst in der Lokalpresse fand, war stets derselbe Mann mit Anzug und Krawatte, der vor allem eines machte: unterschreiben. Dennis Herrmann war im ersten Moment versucht eine Ausstellung zum Wandel der Herrenmode zu machen. Doch der private Bestand aus dem Archiv zeigte ein vielfältigeres Bild: Werner Messmer umgeben von Geselligkeit. Hinzu kamen Erzählungen, die Werner Messmer, trotz schwieriger Seiten, auch als erheiternden Mensch darstellen. An diesen Leitfäden orientiert sich die Ausstellung über einen Mann, bei dem sich das Unternehmerische mit dem Privaten permanent vermischte.

Die Ausstellung zeigt Werner Messmer zwischen Gala-Diners und närrischem Treiben. Eine sechsteilige Bilderstudie beim Telefonieren lässt erahnen, welche Durchsetzungskraft sich hinter seinen Worten bei Verhandlungen verbirgt. Mit großer Geste berührt er den Boden des Flughafens, als er von Moskau zurückkehrt. Die Bilder zeigen vor allem den Aufbruch in der Zeit des Wirtschaftswunders und die weltweite Expansion des Unternehmens. Die Ausstellung bietet kein finales Bild über den Ehrenbürger Messmer, sondern Ausgangspunkte zum Weiterdenken, Erinnerungen abzurufen und sich ein Bild zu machen. Auf Fotokarten können die Besucher ihre Erinnerungen festhalten. Die Karten sollen nach Abschluss der Ausstellung Ende Oktober ins Stadtarchiv aufgenommen werden.