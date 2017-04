Radolfzell Werksrundgang bei ZF TRW in Radolfzell vor der Nacht der Unternehmen

Probelauf beim Automobilzulieferer kommt bei SÜDKURIER-Lesern gut an

Radolfzell – Am Ende einer zwei Stunden langen Betriebsbesichtigung sind die Gewinner des Probedurchgangs erst richtig neugierig, sie greifen begierig nach den Flyern, die Mandy Schuster zur Nacht der Unternehmen in Radolfzell am 5. Mai verteilt. An diesem Abend geht die Stadt im Rahmen des Jubiläums 750 Jahre Stadtrechte Radolfzell auf Entdeckungsreise, was Industrie und Gewerbe leisten (siehe Erklärtext unten). Regine Bertleff war nach dem Probelauf auf der SÜDKURIER-Runde ganz begeistert: "Ich werde meine Autotüre künftig mit einem ganz anderen Bewusstsein zumachen."

Zu diesem neuen Bewusstsein hat ihr Stefan Moser, Ausbildungsleiter bei ZF TRW, verholfen. Anschaulich berichtete er vor dem "Hochsicherheitstrakt", dem Testzentrum mit den Testlabors und Prüfplattformen, was hinter den auch für diesen Werksrundgang geschlossenen Türen passiert: "Wir haben einen Rüttelsimulator, der sämtliche Feldwege der Welt abbilden kann." Denn ein Schalter, entwickelt und geliefert von ZF TRW an Ford oder VW, muss einiges aushalten können. Gebadet werden die Bedienelemente auch, oder wie es Stefan Moser formuliert: "Einem zwei- bis dreistündigen Tauchtest werden fast alle Teile ausgesetzt."

Der Stolz der ZF-TRW-Prüfer sei die Akustikkammer: "Da drin hört man sein eigenes Blut rauschen", berichtet Moser. Geprüft wird neben dem Klick und Klack der Schalter auch das Plopp von Autotüren. "Jede Marke klingt anders", sagt Moser. Autotüren stellt ZF TRW nicht her, "aber wir prüfen auch für andere Firmen." Deshalb bleibt dieser Bereich auch für normale Werksangehörige immer geschlossen. Stefan Moser kennt die Ausnahme: "Am 5. Mai wollen wir auch diese Halle öffnen."

Mandy Schuster ist beim ZF TRW in Radolfzell für das Marketing der Produktsparte "Body Control Systems" zuständig. Der Name Body Control Systems (BCS) steht bei ZF TRW für Fahrzeugbedienelemente oder "alles, was Sie im Fahrzeuginnenbereich finden", wie es Mandy Schuster verständlich beschreibt. Sie wagt einen Blick in die automobile Zukunft: "Über kurz oder lang wird der klassische Schalter verschwinden." Eine Herausforderung für die Sparte BCS, die neue Lösungen finden muss. Der Hauptsitz von elf Produktionsstandorten in zehn Ländern ist Radolfzell. Insgesamt arbeiten für die Sparte BCS bei ZF TRW 5300, in Radolfzell 1070 Beschäftigte.

Mandy Schuster organisiert zusammen mit Stefan Moser und Marc Burger die Nacht der Unternehmen für ZF TRW. Der Probelauf mit den aufmerksamen SÜDKURIER-Lesern hat sie in ihrer Einschätzung bestärkt: "Es ist ein tolles Projekt und schön das Interesse zu sehen." Auch betriebsintern habe die Vorarbeit zur Nacht der Unternehmen jede Menge Kreativität freigelegt. Industriekauffrau Annika Kiefer bringt sich mit ihrem Hobby Filmen ein. Sie hat für sieben Kurzfilme über Arbeitsprozesse bei ZF TRW das Drehbuch geschrieben, gedreht und geschnitten. Die Arbeit habe ihr unheimlich viel Spaß gemacht, dazu sei der Erkenntnisgewinn über die Produktionsabläufe gekommen: "Ich verstehe die Zusammenhänge jetzt viel besser."

Fünf Punkte zur Nacht der Unternehmen in Radolfzell

Was bei ZF TRW und was sonst noch in der Nacht der Unternehmen am 5. Mai in Radolfzell geplant ist