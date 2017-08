Öhningen Wenn sich Apfel und Beere rar machen

Landwirte hoffen auf Unterstützung nach den Frostschäden auf der Höri. Der Anbau von Obst und Früchten ist allerdings unterschiedlich stark betroffen.

Andreas Massler hat es übel getroffen: Eigentlich waren die Frostschäden an seinen Apfelanlagen, die der Landwirt im April erlebte, schlimm genug. Schon früh war nach den zwei kältesten Nächten absehbar, dass die Höhe des Schadens groß sein würde. Im Juli kam der zweite Schock: Bei einem Gewitter prasselt Hagel auf seine Apfelanlage am See nieder – ausgerechnet auf jene Anlage, die beim Frost einigermaßen glimpflich davon gekommen war.

Andreas Masslers Bilanz fällt deutlich aus: "Die Höhe des Schadens ist sortenabhängig und abhängig von der Lage der Anlage. Alles, was in den Frostnächten in Vollblüte stand, ist am stärksten geschädigt. Die Anlagen, die näher am See liegen, waren besser geschützt." Entsprechend gebe es Anlagen, die völlig leer sind. Andere wiesen ein Erntevolumen von etwa 30 Prozent auf. Durch den Hagel kommt nun an der See-Anlage ein Totalausfall hinzu: "Die Äpfel sind alle geschädigt und werden am Baum faulen", erläutert Massler.

Schäden und Wetterextreme in dieser Dimension sind für Massler nach eigener Aussage neu: "Erst der Frost im April, dann die extreme Trockenheit im Juni, die vielen Starkregen und jetzt noch der Hagel: das habe ich noch gar nie erlebt."

Ein wenig besser sind die Beeren, die Massler ebenfalls anbaut, weggekommen. Bei den frühen Erdbeeren liege der Schaden bei etwa 80 Prozent, bei Strauch- und Himbeeren sei die Ernte aber fast normal ausgefallen. Er bilanziert daher einen Ausfall von etwa 50 Prozent bei der Beerenernte, bei den Äpfeln wären noch 20 bis 30 Prozent Ertrag möglich gewesen, wegen des Hagels bleiben ihm lediglich zehn Prozent.

Auch das Steinobst betroffen

Ähnliches berichtet Wilhelm Hangarter, der wie Massler Vollerwerbslandwirt ist. Für seine Anlagen rechnet er mit einem Ertrag von etwa 20 Prozent der normalen Ernte. "In dieser Dimension habe ich das noch nie erlebt", auch beim bisher stärksten Frost 1991 habe der Ertrag noch bei 50 Prozent gelegen. Dieses Jahr sei hinzugekommen, dass auch die Nachblüte kaum noch einen spürbaren Effekt hatte. Neben den Äpfeln sei auch das Steinobst betroffen: Bei Aprikosen habe die Erntemenge noch zehn Prozent betragen, Zwetschgen seien besser weg gekommen. Die Himbeer- und Erdbeerernte wiederum sei ganz in Ordnung gewesen. Ähnlich sieht es bei Sandra Lempp in Hemmenhofen aus. Bei Erdbeeren betrage der Verlust 60 bis 70 Prozent, auch die Hitze habe den Früchten geschadet. Himbeeren seien hingegen kaum betroffen. Bei den Apfelkulturen seien die Verluste sortenabhängig: Beim Topaz habe sie Totalausfall, Elstar und Jonagold seien stark geschädigt, die Braeburn-Ernte hingegen fast normal.

Dass das Problem des Frosts nicht so leicht lösbar ist, wissen die Landwirte. Der Trend gehe klar zum geschützten Anbau, sagt Massler. Die Umsetzung ist aber schon geographisch nicht einfach. Für eine Frostschutzberegnung fehle ihm schon das Wasser. Schlimmer noch: "Nach einem solchen Jahr kann ich nicht noch in Schutzsysteme investieren". Auch Wilhelm Hangarter sieht Probleme bei der Prävention: "Wir haben unsere Anlagen in Hanglage, bräuchten also große Pumpen, um das Wasser in die Höhe zu pumpen".

Unterdessen haben sich die Landwirte um Unterstützung bemüht: Allerdings sei noch unklar, ob es eine finanzielle Hilfe von Seiten des Landes geben werde, sagt Andreas Massler. "Wir haben noch keine konkrete Zusage, außer, dass wir zinsgünstige Kredite bekommen könnten."

Die genaue Höhe der landesweit entstandenen Schäden sind bis heute nicht ermittelt. Eine ungefähre Vorstellung kann Jürgen Wippel, stellvertretender Pressesprecher des Ministeriums für ländlichen Raum und Verbraucherschutz, aber vermitteln: "Wir gehen landesweit von Frostschäden im Obst- und Weinbau sowie an landwirtschaftlichen und gärtnerischen Kulturen im dreistelligen Millionenbereich aus, wobei die genaue Schadenshöhe erst zum Erntezeitpunkt feststeht." Dass es ein Hilfsprogramm geben wird, steht schon fest: "Derzeit ist vorgesehen, dass die betroffenen Landwirte ab der zweiten Septemberhälfte entsprechende Anträge stellen können", so Peter Hauk, Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz.

Langfristig wollen sich die Landwirte vor allem besser absichern können gegen die Extremverhältnisse, die das Klima jetzt schon aufweist. "Ein Zuschuss zur Elementarversicherung, die dann auch Hagel- und Frostschäden abdeckt wäre schon gut", sagt Wilhelm Hangarter. "Aus eigenen Mitteln wird man das nie finanzieren können."

Schutzsysteme und Hilfe

Frostschäden gibt es nicht erst seit diesem Jahr. Die Landwirte haben schon in der Vergangenheit versucht, sich gegen Frostschäden zu schützen. Ein praktikables Patentrezept gibt es hingegen jedoch nicht.