Radolfzell Wenn's im Wohnheim eng wird: Afghanische Familie in Wohnungsnot

Eine afghanische Familie sucht dringend eine Wohnung. Das Landratsamt hebt derweil die Wohnheimgebühren stark an.

Rohallah und Humaira Ahmadi sind angespannt. Das Paar aus Afghanistan lebt seit zwei Jahren in der Flüchtlingsunterkunft in der Kasernenstraße. Die Enge ist beschwerlich, aber in der jetzigen Situation ist es noch schwieriger: Am 11. Dezember wurde das dritte Kind des Ehepaars geboren, die zwei Jungen sind 2,5 Jahre und ein Jahr alt. Die kleine Rana kam als Frühgeburt zur Welt und ist anfällig für Infekte – momentan wird sie im Krankenhaus Singen behandelt. Die zwei Erwachsenen und die drei Kleinkinder leben in einem Raum, der etwa 16 bis 20 Quadratmeter misst. Duschen und Sanitärräume teilen sich die Ahmadis mit den anderen Bewohnern, die Küche wird gemeinschaftlich genutzt. Das alles sei bisher erträglich gewesen, aber nun hat Humaira Bedenken, dass sich die Jüngste häufig bei den zwei älteren Kindern anstecken wird.

Bisher waren alle Versuche, die Wohnsituation zu verbessern, vergeblich. Elisabeth Daum betreut die Familie und versucht, bei der Wohnungssuche zu helfen. Bei allen Baugenossenschaften haben die Afghanen angefragt, keine Chance. Elisabeth Daum hat bei etlichen Bekannten angefragt, ob sie eine Einliegerwohnung der Familie zur Verfügung stellen können. Ebenfalls Fehlanzeige.

Dabei ist die Lage der jungen Familie vergleichsweise stabil: Familienvater Rohallah, 23 Jahre, hat seit sieben Monaten Arbeit bei den Technischen Betrieben der Stadt Radolfzell. Die Familie hat eine Aufenthaltserlaubnis bekommen, ihr Bleiberecht ist also gesichert. Die Ahmadis würden gern in Radolfzell bleiben, weil Rohallah hier Arbeit hat. Einen Krippenplatz für den einjährigen Munir gibt es auch schon, Mobashler braucht noch einen Kindergartenplatz.

Die Wohnungssuche wird weiterhin schwierig bleiben. Radolfzell hat ohnehin einen angespannten Wohnungsmarkt. Viele Flüchtlinge bleiben deshalb länger in der Erstunterbringung, als es vorgeschrieben ist. Für die Unterbringung in der Kasernenstraße allerdings zahlen Flüchtlinge oder Jobcenter inzwischen eine ordentliche Summe: Seit 1. November 2016 gilt eine neue Gebührenordnung für die Flüchtlings-Wohnheime, die die alte Gebührenordnung von 2010 ersetzte, so die Mitteilung des Landratsamts. Seither gilt ein Höchstsatz von 320 Euro pro erwachsener Person, die für die Unterkunft zu entrichten ist, zuvor lag der Höchstsatz bei 140 Euro. Ein Paar mit mehr als zwei Kindern muss laut neuer Gebührenordnung maximal 916 Euro zahlen.

Tanja Märkle ist wie Elisabeth Daum Helferin beim Freundeskreis Asyl und hat sich der Betreuung eines jungen Afghanen angenommen. Er arbeite als Montagehelfer und verdiene 785 Euro netto. 287 Euro müsse er für seine Unterbringung bezahlen, die Bedingungen ähneln jenen, die Familie Ahmadi erlebt: "Drei Männer teilen sich ein Zimmer, in der Wohnung leben neun Personen, es gibt zwei Duschen, zwei Toiletten und eine Küche", berichtet Tanja Märkle. "Es kann doch nicht sein, dass das Landratsamt als öffentliche Behörde Mietwucher betreibt."

Wie kamen die neuen Gebühren zustande? Berechnet worden seien die Wohnheimgebühren aus den Gesamtkosten aller Unterkünfte, berichtet Benedikt Graf, Pressesprecher des Landratsamts, zugrunde gelegt wurden also Miete und Unterhaltskosten der Heime, Wasser, Abwasser, Heizung, Strom, Müll, Reinigungskosten, alles unter der Voraussetzung der Maximalbelegung. Die Gebühren würden nur dann erhoben, wenn der Asylbewerber über ein Einkommen verfüge und sie richteten sich nach der Höhe des Einkommens. Im Falle der Arbeitslosigkeit übernehme das Jobcenter die Gebühr.

Der Freundeskreis Asyl will im Februar der Ehrenamtsbeauftragten des Landratsamts eine Protestnote zu den neuen Gebühren überreichen. Die Begründung ist einfach: Die verlangten Gebühren seien viel zu hoch im Verhältnis zu den Flächen, die den Flüchtlingen zur Verfügung stehen. Das Dilemma bleibt vorerst bei den Flüchtlingen: harter Wettbewerb auf dem freien Wohnungsmarkt gegen schwierige Bedingungen und hohe Gebühren in den staatlichen Wohnheimen.

Was das Wohnen für Flüchtlinge kostet