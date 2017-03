Radolfzell Wenn irischer Tanz zum Härtetest für den Bühnenboden wird

Viel Applaus für rasante irische Tanzshow der Company Ceol Chiarrai im Milchwerk.

Schier schwerelos wirbeln sie über die Bühne. Für einen kurzen Moment herrscht Stille während eines Sprungs. Sobald die Füße der sieben Tänzer den Boden berühren, rasseln die Metallsohlen ihrer Stepptanz-Schuhe wie Gewehrsalven über die Bühnenbretter.

Die Tanzshow "The Spirit of Ireland" feiert ihr 30. Bühnenjubiläum. Die Show des Produzenten Michael Carr gastierte in den vergangenen Jahren vornehmlich in der englischsprachigen Welt: in Australien, den USA und Großbritannien. Auf ihrer aktuellen Tournee durch Deutschland kamen auch die Bühnenbretter des Milchwerks zur Ehre, den Untergrund für das klackende Stepptanz-Geräusch zu bilden.

Live-Musik-Stücke und Tanzeinlagen hielten die Zuschauer abwechselnd in Atem. Ruhige irische Volksweisen, deren Melodiestimme von Akkordeon oder Piano übernommen wurde, wechselten mit wilden, mitreißenden Liedern der irischen Fiedel und Flöte. Einige Musikstücke steigerten sich gegen Ende zu einer solchen Geschwindigkeit, dass die Augen Mühe hatten, den über die Instrumente rasenden Fingern zu folgen.

Geschwindigkeit und Präzision zeichneten auch die Tänzer aus. Vier Frauen und drei Männer tanzten in verschiedenen Formationen. Mit ruhig gehaltenem Oberkörper und einer Körperspannung bis in die Fingerspitzen ließen sie ihre Füße absolut synchron die Schrittkombinationen ausführen. Meist tanzten sie mit Begleitung von Gitarrenriffs und Trommelschlägen. Manchmal legten sie auch Solos und tanzende Zwiegespräche aufs Parkett, wobei die Tänzer sich in Geschwindigkeit und Schwierigkeit der Schritte zu überbieten suchten. Die Tänzerinnen tauschten ihre Steppschuhe teils auch gegen Ballettschuhe ein, um im Spitzentanz gleich Federn über die Bühne zu schweben. Die Zuschauer lohnten es mit langem Applaus. Einen ruhigen Gegenpart zu der rasanten Tanzshow bot die Sängerin Deirdre Farrell. Von der Uilleann Pipe, dem irischen Dudelsack und anderen Instrumenten begleitet, sang sie mit klarer Stimme irische Balladen.