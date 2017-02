Radolfzell Wenn der Volkszorn in der Komfortzone wütet

Die Spießigkeit des deutschen Kleinbürgers nimmt der Kabarettist Hagen Rether am liebsten aufs Korn. Am Sonntag, 5. März, gastiert er im Milchwerk in Radolfzell.

Die Welt wird offenbar täglich ungerechter, das Geflecht aus politischen und wirtschaftli­chen Abhängigkeiten immer dichter: Vor diesem Hintergrund lässt der Kabarettist Hagen Rether, der am 5. März im Radolfzeller Milchwerk auftritt, Strippenzieher, Strohmänner und Sündenböcke aufmarschieren. Den so genannten gesellschaftlichen Konsens stellt er vom Kopf auf die Füße und die System­fragen arbeitet er gleich im Paket ab: Von der Religions-„Freiheit“ über das Wirtschaftswachstum bis zur staatlichen „Lizenz zum Töten“ kommt alles auf den Tisch. Doch die Verantwortung tragen nicht „die Mächtigen“ allein – wir, ihre mehr oder weniger willigen Kollaborateure, müssen uns wohl am eigenen Schopf aus unserer Komfortzone ziehen, um nicht in den Abgrund zu stürzen, den wir gemeinsam geschaufelt haben.

Der wahrhaft unbequeme Kabarettist entlarvt so manchen deutschen Volkszorn samt seiner auf „Die da oben“ zielenden Empörungsrhetorik als Untertanentum – den Unwillen, unsere eigenen, fatalen Gewohnheiten zu überwinden. Kabarett verändert nichts? Hagen Rethers ebenso komisches wie schmerzhaftes, bis zu dreieinhalbstündiges Programm infiziert das Publikum mit gleich zwei gefährlichen Viren: der Unzufrieden­heit mit einfachen Erklärungen und der Erkenntnis, dass wir alle die Kraft zur Veränderung haben.

"Liebe", so der seit Jahren konstante Titel des ständig mutierenden Hagen Rether-Programms, kommt darin nicht vor, zumindest nicht in Form von Herzen, die zueinander finden – und romantisch kommt allenfalls einmal die Musik des Kaberettisten, der unter anderem auch vorzüglich Klavier spielt, daher. Was aber in seinem fulminanten Plädoyer für das Mitgefühl sichtbar wird, ist die Menschenliebe eines Kabarettisten, der an Aufklärung und an die Möglichkeit zur Umkehr noch am Abgrund glaubt.

