Radolfzell Wenn das Eis schmilzt: DLRG Radolfzell probt Ernstfall auf dem Eis

Nicht nur bei Tauwetter ist das Schlittschuhlaufen auf dem Eis riskant. Die DLRG Radolfzell probte eine Rettungsübung.

Jedes Jahr frischen die Einsatzkräfte in theoretischen Trainingseinheiten ihr Wissen auf, um im Ernstfall gerüstet zu sein. Sämtliches Material, das zur Eisrettung benötigt wird, ist in den Einsatzfahrzeugen verstaut und kann somit innerhalb von wenigen Minuten zu einer Einbruchstelle gebracht werden. Nun packte man die Gelegenheit, die Praxis nachzutrainieren, beim Schopf. "Gerade unsere jüngeren Mitglieder hatten bisher wenig Gelegenheit, Eisrettung unter realen Bedingungen zu üben", so der Vorsitzende Steffen Mengele. Rund 20 Mitglieder – auch aus befreundeten Gruppen – fanden sich im Seebad ein, um unter Anleitung von Ausbilder Claus Witte den Umgang mit den Rettungsmitteln zu üben. Jeweils zu zweit und mit einem Kälteschutzanzug ausstaffiert versuchten die Wasserretter aus dem eingebrochenen Eis herauszukommen.

Mit einem sogenannten "Hansa-Board" bewegt sich der Retter angeseilt flach auf dem Eis liegend fort, um den Druck auf die ohnehin schon geschwächte Eisdecke so gering wie möglich zu halten. An der Einbruchstelle angekommen, versucht er den Verunfallten zu greifen und auf das Board zu holen und lässt sich dann von Helfern zurück ans Ufer ziehen. Leichter gesagt als getan, wenn der Verunfallte durch die Kälte in seiner Beweglichkeit eingeschränkt ist.

Auch viele Besucher verfolgten die Übung und sahen, dass man, wenn ein Unglück passiert ist, in keinem Fall an den brüchigen Eisrand rennen sollte, um dem Eingebrochenen die Hand zu reichen. Stattdessen sollte man sich flach aufs Eis legen und dem Verunglückten einen Gegenstand reichen – so die DLRG.

Es zeigte sich, dass die Eisdecken auch nach kaltem Winterwetter trügerisch sein können. Sie sehen so aus, als wären sie tragfähig – sind es aber nicht. "Auch wenn der See noch so stark gefroren ist, sollte man nie versuchen, von einem Seeteil in den anderen zu fahren", so Steffen Mengele. Er warnt auch davor, bei Tauwetter das Eis zu betreten.