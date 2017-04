vor 2 Stunden Ramona Löffler Exklusiv Radolfzell-Möggingen Wenn Vögel zu Lehrmeistern werden: Zu Besuch im Max-Planck-Institut für Ornithologie in Radolfzell

Das Verhalten von Vögeln und Tieren erlaubt Erkenntnisse zu Dingen wie Windbewegungen oder Erdbeben. Forscher des Max-Planck-Instituts für Ornithologie Radolfzell sind weltweit unterwegs, um am Boden und in der Luft von Tieren zu lernen. Mit dem Max-Planck-Institut steht ein Weltzentrum der Forschung am Bodensee.