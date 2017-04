Radolfzell Wenn Taschen eine Steilvorlage fürs Kabarett liefern

Barbara Mauch und Petra Schatz treffen mit ihrem neuen Musikkabarett-Programm "Enthüllungen – eine Tasche packt aus" den Nerv des Publikums im Scheffelsaal.

Frauen haben sie immer mit dabei. Und fest im Griff. Denn Handtaschen verleihen ihrer Statur den letzten Schliff. Doch was verbirgt sich eigentlich unter dem Reißverschluss einer Handtasche? So manche Hand geriet hinein. Und fand nie wieder heraus. „Enthüllungen – eine Tasche packt aus“, heißt das aktuelle Programm der Musik-Kabarettistinnen Barbara Mauch und Petra Schatz. Im vollbesetzten Scheffelhof gaben sie einen lachtränenreichen Einblick in das weibliche Lieblingsaccessoire: „Im Grunde herrscht das Grauen in den Handtaschen der Frauen“, spöttelte Barbara Mauch augenzwinkernd über ihre Artgenossen. Das Publikum verzieh dem Kabarett-Duo nicht nur die intimen Einblicke, stehend quittierten sie die Enthüllungen mit großem Beifall.

Weibliche Strategien sind köstlich. Bis zu 99 kleine Dinge können sich in einer Handtasche befinden, die das Leben einer Frau wertvoll machen. Doch fehlt meist das Portemonnaie. Barbara Mauch und Petra Schatz sind keine Nestbeschmutzer. Ihr feinsinniger Humor ist selbstironisch. „Was kann ich denn dafür, dass ich begeistert bin, wenn ich eine tolle Tasche sehe?“, singen die Vollblutmusikerinnen zu den Klängen von Nancy Sinatras „Something Stupid“. Der Humor der Vollblutmusikerinnen ist eine Fundgrube für Mehrfachdeutungen.

Und sie haben das Talent, bekannte Melodien mit neuen Texten zu versehen, die sich nach diesem Kabarettabend unauslöschlich mit Handtaschen in Verbindung bringen. Beeindruckend und fantasievoll verwandeln sie auch Marlene Dietrichs „Koffer in Berlin“ in eine Trennungsballade, bei der die Frau feststellt, dass der sehnsuchtsvolle Gatte noch einen „Koffer bei Nadine“ hat. Zwei rasante und abendfüllende Stunden purer Komik, köstlicher Unterhaltung und musikalisch tiefschürfender Sinn über die weibliche Logik und Psyche.

Wer das Programm der Sopranistin und Pianistin verpasst hat, sollte sich unbedingt die nächsten Termine in den Kalender eintragen: Am 12. Mai im Konstanzer Clubhaus Lände und am 28. Juli im Zunfthaus der Narrizella Ratoldi.

