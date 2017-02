Radolfzell Wenn Jürgen Keck und Joachim Löw in Berlin wählen gehen

Wenn Jürgen Keck und Joachim Löw in Berlin wählen gehen

Der FDP-Landtagsabgeordnete Jürgen Keck hat ein intensives Wochenende hinter sich: Die Wahl des Bundespräsidenten und ein Foto-Shooting mit Bundestrainer Joachim Löw

Kaum im Landtag, schon vertritt er die FDP bei der Wahl des Bundespräsidenten in Berlin. Jürgen Keck (55) aus Radolfzell geht in seiner Berufung als Landtagsabgeordneter für den Wahlkreis Konstanz-Radolfzell auf: "Ich arbeite mehr als vorher, aber ich genieße das auch."

Bei diesem Ereignis im Reichstag in Berlin gewesen zu sein, empfindet Keck als Auszeichnung und Geschenk. Es habe ihn schon beeindruckt, mit welcher Selbstverständlichkeit und Offenheit Politiker wie Angela Merkel oder Ursula von der Leyen sich durch die Reihen der Wahlfrauen und Wahlmänner bewegt hätten. Worauf der bekennende Selfie-Jäger besonders stolz ist: Ein Foto mit dem Bundestagspräsidenten Norbert Lammert.

Es sollte noch mehr Ausbeute geben, Freunde hätten ihn im Fernsehen gesehen und ihn mit einer Nachricht aufs Mobiltelefon aufgefordert: "Bring uns ein Foto mit Jogi Löw!" Also machte sich der Landtagsabgeordnete auf die Suche, um den Auftrag seiner Wähler zu erfüllen: "Das war gar nicht so einfach, ich wusste ja nicht, wo er sitzt." Auch diese Frage ließ sich über den mobilen Nachrichtenaustausch klären: "Vier Reihen hinter Kretschmann." Der Fußball-Bundestrainer war Wahlmann der Grünen aus Baden-Württemberg. Wo der Ministerpräsident saß, das hatte Keck sich gemerkt. Und dann Joachim Löw schnell gefunden: "Der arme Mann hat den ganzen Tag kaum etwas anderes gemacht, als für Selfies zu posieren und Autogramme zu geben." Auch Parlamentarier sind Fußballfans. Jürgen Keck stellte sich brav hinten an und traute sich den mitunter leicht gequält wirkenden Löw, um ein weiteres Selfie zu bitten: "Er hat gleich ja gesagt."

Das Foto mit dem Bundestrainer hat Keck viel Resonanz eingebracht. Die Erinnerung, die beim Landtagsabgeordneten den tiefsten Eindruck hinterließ, war eine andere: "Als nach der Wahl von Frank-Walter Steinmeier 1260 Menschen im Reichstag aufgestanden sind und die Nationalhymne gesungen haben, das werde ich nicht vergessen."