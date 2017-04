Radolfzell Wenn Bilder Geschichten erzählen

Wir machen Geschichte: Die Umweltorganisation Euronatur feiert ihr 30-jähriges Bestehen. Kerstin Sauer organisiert eine Ausstellung der wichtigsten Projekte

Radolfzell – Ein Sanderling, ein kleiner, weißer Watvogel und darüber der Schriftzug Euronatur in grün. Das vierteljährliche Magazin der Stiftung Euronatur ist schlicht gehalten. Und gerade deshalb bekommt man gleich Lust auf mehr. Lust zu entdecken, was der Inhalt bietet. Kerstin Sauer ist die Grafikerin der Stiftung, die sich seit 30 Jahren in Europa für den Naturschutz einsetzt. "Ich gebe Euronatur das Gesicht", erzählt die 42-Jährige mit den langen roten Haaren fröhlich. Sämtliche Euronatur-Druckerzeugnisse, vom Geschäftsbericht bis zum Reiseführer tragen ihre Handschrift. Ihr Credo: "Ein Bild sagt mehr als tausend Worte." Die Texte seien nach Möglichkeit kurz gehalten. So würden sie eher gelesen.

In Konstanz hat Kerstin Sauer einen der letzten Diplomstudiengänge Kommunikationsdesign studiert und nach der Studienreform noch einen Masterstudiengang drangehängt. Für den Umweltschutz hat sie sich bereits während ihres Studiums interessiert. Einfach nur Konsumprodukte bewerben wollte sie nie. "Eigentlich wollte ich zu Greenpeace nach Hamburg", erzählt sie. Nun ist sie seit über zehn Jahren bei Euronatur in Radolfzell. Obwohl sie auf der Reichenau großgeworden ist und in Konstanz studiert hat, wusste sie vor ihrer Anstellung nicht viel von den Zielen der Stiftung. Der im Vergleich zu anderen Organisationen geringere Bekanntheitsgrad liege vielleicht daran, dass die Projekte von Euronatur sich Problematiken in Ländern widmen, von denen die Medien weniger berichten, meint sie heute. Länder wie Rumänien, der Kosovo oder Albanien. Und doch seien die Projekte dort von großer Tragweite. In Rumänien kämpft Euronatur beispielsweise aktuell um den Erhalt der letzten großen Urwälder in der EU.

Im Rahmen des Stadtjubiläums feiert Euronatur ihr 30-jähriges Bestehen. Im Scheffelhof beginnt am Freitag, 7. April, um 17.30 Uhr die Vernissage zu einer Ausstellung, in der am Samstag und Sonntag von 11.30 bis 17.30 Uhr Kampagnen, Projekte und Fotos präsentiert werden