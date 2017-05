Radolfzell Wenn Angeklagte die Gerichtsbarkeit warten lassen

Im Radolfzeller Amtsgericht fehlen hin und wieder die Angeklagten – dann hilft nur noch Untersuchungshaft

Mit reichlich Geduld gesegnet sein müssen Amtsrichter, wie sich an zwei Verhandlungstagen am Radolfzeller Amtsgericht erwies. Schon in der vergangenen Woche wurde die Geduld von Amtsrichter Georg Dold auf eine harte Probe gestellt, am gestrigen Montagmorgen dann erneut.

In der vergangenen Woche ging es um einen Fall von Beleidigung, doch kam der Sachverhalt gar nicht erst zur Sprache, weil der Beschuldigte zur Verhandlung nicht erschien. Die Prozessbeteiligten, immerhin sechs Personen, harrten seiner zunächst eine knappe halbe Stunde. Wobei während der Wartezeit zu hören war, dass der aus Radolfzell stammende Angeklagte dem Gericht nicht ganz unbekannt ist, und sein Nichterscheinen fast schon zu erwarten war. Schließlich entschied Amtsrichter Dold, ihn von der Polizei vorführen zu lassen und vertagte die Sitzung um eine Stunde. Danach war vom Beklagten allerdings immer noch nichts zu sehen. Wie zu hören war, musste seine Behausung in Radolfzell von der Feuerwehr zwangsweise geöffnet werden. Nachdem auf das Klingeln der Polizei niemand öffnete, seien aus dem Wohnungsinnern jedoch Geräusche zu hören gewesen, die auf die Anwesenheit von Personen schließen ließen. In der Wohnung fand man jedoch den Angeklagten nicht vor, sondern nur eine für das Gerichtsverfahren unbeteiligte Person. "Hat man auch im Bettkasten geschaut", spöttelte der Pflichtverteidiger. Er erinnerte sich an einen ähnlich gelagerten Fall, wo der Angeklagte sich unter dem Sofa versteckte, auf das sich sein Vater gesetzt hatte. Richter Dold ordnete schließlich Untersuchungshaft an, aus der der Angeklagte zu einem neuen Termin vorgeführt werden soll. Der steht allerdings noch bevor.

Anfang dieser Woche eine neue Geduldsprobe im Haus der Justitia in Radolfzell, und dies schon in aller Herrgottsfrüh. Die erste Verhandlung war am Dienstag auf 8.30 Uhr angesetzt. Diesmal ging es um einen Fall von Hausfriedensbruch. Erneut war es der Angeklagte, der nicht erschienen war. Wieder wurde eine Stunde gewartet, während sein Anwalt wiederholt aber vergebens eine telefonische Kontaktaufnahme versuchte. Sicherheitshalber schaute man auch vor den Saal und sogar auf den Platz vor dem Amtsgericht. Amtsrichter Dold erinnerte sich dabei an einen Fall, bei dem die Angeklagte bei Sitzungsbeginn ebenfalls fehlte. Man fand sie schließlich im Erdgeschoss des Hauses, wo sie vor der Treppe stand und wartete.

Das Verfahren am Montagmorgen fand dann immerhin doch noch einen Abschluss. Nach einem juristischen Gedankenaustausch im Gerichtssaal zeigte sich auf hartnäckiges Betreiben des Verteidigers auch der Staatsanwalt mit einer Einstellung des Verfahrens einverstanden, die Amtsrichter Dold abschließend verkündete. So kam in diesem Fall der Angeklagte trotz seiner Abwesenheit mit einem blauen Auge davon.