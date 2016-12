Radolfzell Weihnachtskonzert: Glockengeläut gegen die Angst

Die Schüler des Friedrich-Hecker-Gymnasiums gaben ihr Weihnachtskonzert im voll besetzten Münster. Bei den gelungenen Auftritten konnten die jungen Musiker mit viel Gestaltungswillen überzeugen.

Zum Auftakt des Weihnachtskonzerts des Friedrich-Hecker-Gymnasiums rief Direktorin Ulrike Heller-Paulus zu einer Schweigeminute für die Opfer des Berliner Attentats auf. Dadurch wurde die Botschaft des Weihnachtskonzerts im Münster noch deutlicher: Trotz dieses abscheulichen Terroranschlags die Hoffnung nicht aufzugeben. Die im Anschluss vorgelesene Weihnachtsgeschichte rahmte das musikalische Programm mit bekannten und unbekannten, instrumentalen und vokalen Weihnachtsstücken ein.

Anne Heydt und Katharina Pfütz leiteten zusammen mit Referendar Matthias Bucher die Chöre und das Orchester der Schule. In der vollbesetzten Kirche in Radolfzell war dabei der erste Satz aus dem Harfenkonzert in B-Dur von Georg Friedrich Händel der Höhepunkt: Die 12-jährige, zierliche Melanie Berchthold verschwand fast hinter der großen Konzertharfe und interpretierte das Stück – trotz Krankheit – mit hervorragender Dynamik. Begleitet wurde sie vom Orchester des Friedrich-Hecker-Gymnasiums, in dem vor allem die Streicher sehr sicher und mit vollem Klangbild beeindruckten. Kein einfaches Unterfangen, da das gemeinsame Geigenspiel sehr viel Übung voraussetzt. Übung im Gleichklang setzte auch das Lied „Carol of bells“ von Mykola Leontovich bei den Jüngsten voraus. Eine kurze Melodie wiederholte sich immer wieder im Sopran. Durch die Betonung auf den ersten Schlag und die langen Noten in den anderen Stimmen fing das Lied an zu schwingen und erinnerte an Glockengeläut.

Mit eigenen Arrangements

Sehr ergreifend sangen alle Schulchöre, begleitet vom Orchester, bei „Jesus is our joy“ von Margaret Rizza. Ergreifend vor allem durch die getragene Melodie und die besondere Stimmenverteilung in den Chören. Ein Stück, dessen Botschaft sich zum Ende hin noch einmal zuspitzt, indem es immer lauter wird. Anne Heydt hatte das Stück speziell für diesen Auftritt arrangiert. Dabei hatte auch das Glockenspiel einen besonderen Auftritt.

Der Grundkurs Musik hatte mit Matthias Bucher das Stück „White Christmas“ von Bing Crosby arrangiert, wobei die Schüler mit ihrem Lehrer die Komposition für die vorhandene Besetzung umschrieben. Ein Herausforderung, da dabei immer wieder umgeschrieben, ausprobiert und wieder verändert werden muss, und zwar so lange, bis das Stück passt. Auch beim Spielen selbst passte das Orchester des Friedrich-Hecker-Gymnasiums vor allem ein Stück gut an: Die Kantate „Jesus bleibet meine Freude“ von Johann Sebastian Bach plätscherte vordergründig so dahin; allerdings war es in diesem Stück schwierig und eine Herausforderung, das bewegte, aber gleichmäßige Tempo zu halten. Diese Herausforderung meisterten die jungen Musiker jedoch sehr gut. Nach dem mystisch-feierlichen und eigentlichen Schluss des Konzerts mit „Star of Bethlehem“ von John Williams – Musik aus dem Film Kevin allein zu Haus – ludt Katharina Pfütz die Zuhörer ein, das Lied „Stille Nacht, heilige Nacht“ mitzusingen. Eine gelungene Einstimmung auf Weihnachten und damit auf die Geburt Jesu, der nach dem christlichen Glauben die Welt bis heute erlöst hat und immer wieder auf das Gute hoffen lässt.

Großer Einsatz

Rund 120 Musiker des Friedrich-Hecker-Gymnasiums traten dieses Jahr beim Weihnachtskonzert des Friedrich-Hecker-Gymnasiums auf. Um so ein großes Konzert über die Bühne zu bringen, ist viel Einsatz notwendig: Von den insgesamt 19 Stücken arrangierten die Musiklehrer sechs Stücke für die entsprechenden Besetzungen. Chor und Orchester proben seit Anfang des Schuljahrs zusätzlich zu den Musikstunden. Eltern leisten viele Fahrdienste und wenn im Orchester vor dem Konzert jemand krank wird, braucht man Ersatzmusiker. Und nicht zuletzt die Organisation am Auftrittsort.