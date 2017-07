Radolfzell Wechsel beim Rotary Clubs Radolfzell-Hegau: Stefan Drews ist neuer Präsident

Der Rotary Clubs Radolfzell-Hegau feiert 30-jährigen Bestehen und hat Wechsel an der Spitze.

Stefan Drews ist neuer Präsident des Rotary Clubs Radolfzell-Hegau für das Jahr 2017/2018. Bei einer Präsidentschaftsübergabe im Standcafé auf der Mettnau reichte Michael Dohm die Amtskette an seinen Nachfolger weiter. Dabei freute er sich, zu dem Anlass, bei dem auch das 30. Clubbestehen gefeiert wurde, rund 90 Gäste begrüßen zu dürfen. Neben Mitgliedern, Teilnehmern befreundeter Nachbarclubs sowie dem scheidenden Governor des Rotary Distriktes 1930, Thorsten Schmitz, waren – extra aus Istanbul angereist – Hulusi Gencay und Noyan Turker vom RC Sisli dabei, wie der Rotary-Club mitteilt.

Bevor Stefan Drews mit einer Präsentation das Clubleben der vergangenen 30 Jahre Revue passieren ließ, zeichnete Michael Dohm die Höhepunkte seines Präsidentschaftsjahres nach. Dazu gehörten das Ryla-Seminar „Fit for Future“, an dem 36 Jugendliche teilgenommen haben und die Übergabe des Kühltransporters an die Tafeln als Gemeinschaftsprojekt der Rotary Clubs im Landkreis Konstanz. „Außerdem haben wir auch in diesem Jahr wieder internationale Projekte wie die Stiftung von Doris Epple 'Armenhilfe für Russland' und die 'Hilfe für Simbabwe' unterstützt“, sagte Michael Dohm. Nicht nur im Hinblick auf die rotarischen Ziele Frieden und Völkerverständigung sei der Besuch von Musikschülern aus Istanbul in Radolfzell erneut ein Erfolg gewesen. Das Konzert mit Schülern habe ein Zeichen gesetzt, stellte er mit Dank an die türkischen Gäste sowie Mitglied Wolfgang Uebel fest.

Stefan Drews, der dem RC Radolfzell-Hegau seit 1994 angehört, wusste viel Interessantes aus der Historie zu berichten. Zudem gab er einen kleinen Ausblick in die Zukunft. Er wolle bestehende Projekte fortführen und die Mischung aus regionaler und internationaler Unterstützung beibehalten. Die Alfons- und Maryana Böhringer-Stiftung erlaube dem Rotary Club überdies, verschiedene Jugendprojekte im Landkreis Konstanz zu fördern. „Ich freue mich auf ein lebendiges, aktives rotarisches Jahr, das geprägt ist von Freundschaft und sozialem Engagement."

Infos im Internet: