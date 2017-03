Personalmangel und verschärfte Kriterien: Das Altenpflegeheim Hospital zum Heiligen Geist hat bei der Prüfung durch den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung zwar ein "sehr gut" erhalten, aber doch etwas schlechter abgeschnitten als sonst. Pflegedienstleiter Daniel Schlegel erklärt warum.

In der Schule ist die Note 1,3 durchaus ein Grund zur Freude. Im Altenpflegeheim Hospital zum Heiligen Geist ist diese Bewertung der Qualitätsprüfung durch den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK) ein Grund sich kritisch zu hinterfragen. In den regelmäßigen Kontrollen des MDK hat das Altenpflegeheim des Radolfzeller Spitalfonds stets die Note "Sehr gut" erzielt, jedoch mit einigen Schwankungen. Pflegedienstleiter Daniel Schlegel hat in der jüngsten Sitzung des Stiftungsausschusses die Ergebnisse der Prüfung im vergangenen November vorgestellt und den anwesenden Stadträten einen Einblick in den Ablauf und die Gewichtung der Prüfungskriterien gegeben.

Die Verschärfung der Prüfungskriterien im Jahr 2014 ließ die Note für das Hospital in Radolfzell von einer 1,0 auf eine 1,4 rutschen. Der Landesdurchschnitt beträgt seit einigen Jahren konstant 1,1. Daniel Schlegel versucht dieses Ergebnis einzuordnen. Zum Beispiel Erste-Hilfe-Kurse: Jährlich bietet das Hospital für seine Mitarbeiter vier Termine für die Auffrischung der Erste-Hilfe-Kenntnisse an. Verpasst jedoch nur ein Mitarbeiter, sei es durch Urlaub oder Krankheit, den Termin, gilt die komplette Kategorie in der MDK-Prüfung als durchgefallen. "Es gelten nur 100 Prozent. Und diese zu Erreichen, ist ein unermesslicher Aufwand, den wir ehrlich gesagt nicht betreiben wollen", sagt Schlegel. Sowohl Schlegel als auch die Heimleitung setzen die Prioritäten auf Versorgung und Betreuung sowie Mitarbeiterzufriedenheit. Bei der Erfüllung von Kurs-Quoten heiße es stattdessen: "Mut zur Lücke".

Der Stiftungsausschuss zeigte für diese Denkweise Verständnis. Die Qualität der Pflege sei höher zu bewerten als die Lesbarkeit von Essens-Menüs, so die Meinung der Stadträte und Bürgermeisterin Monika Laule. Die Stadträte versicherten Schlegel ihr vollstes Vertrauen und äußerten Kritik an den realitätsfremden Bewertungskriterien der MDK-Qualitätsprüfung.

Als weiteren Grund für die schlechtere MDK-Bewertung nannte Schlegel die Personalnot in den vergangenen Jahren. Gerade 2015 bis 2016 habe man einen besonders großen Fachkräftemangel gespürt. Die Quote der Fachkräfte im Hospital habe zum Teil unter 50 Prozent gelegen. Dies habe man sowohl im Stiftungsausschuss als auch in der Heimleitung mit Sorge gesehen." Aus diesem Grund haben wir Mitarbeiter einstellen müssen, von deren Leistung nicht überzeugt waren. Aber es herrschte Not am Mann", so Schlegel. Aus dieser Extremsituation habe man sich aber herausarbeiten können. Auch werde ab Mai diesen Jahres eine Fachkraft für Qualitätsmanagement im Bereich der Pflege eingestellt. Diese soll dann auch die erforderlichen Schulungen durchführen, was zu einer weiteren Verbesserung bei der nächsten MDK-Prüfung sorgen soll.

Auch die Tagespflege des Hospitals ist im Herbst vergangenen Jahres geprüft worden. Diese Untersuchung fand erst zum zweiten Mal statt. Anders als bei der Kontrolle der stationären Pflege im Altenpflegeheim werden keine Schulnote. vergeben, sondern eine "Empfehlung zur Beseitigung von Qualitätsdefiziten" ausgesprochen. Beide Überprüfungen sollen Laut Daniel Schlegel zu einem hervorragendem Ergebnis geführt haben, da es von Seiten der MDK keine Empfehlungen gab.

Der Ablauf

Die Qualitätskontrollen durch den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung finden stets unangekündigt statt. Morgens kommen die Prüfer ins Haus, die Kontrolle dauert den ganzen Tag. Stichprobenartig wird an drei Bewohnern jeder Pflegestufe die Qualität der Versorgung und Pflege überprüft. Hierfür müssen die Mitarbeiter bei den Angehörigen erst eine Einverständniserklärung einholen. Es ist nicht möglich, sich diese pauschal einmal im Jahr geben zu lassen, wie Pflegedienstleiter Daniel Schlegel sagt. Dieser Vorgang alleine dauere schon mehrere Stunden. Auch müsse die Verwaltung sämtliche Nachweise für Arbeitspläne, Beschwerdemanagement, Qualitätsmanagement bis hin zu Reinigungsplänen oder Speiseplänen vorweisen.