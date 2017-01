Radolfzell Was die Narrizella Ratoldi bei der Fasnacht vorhat

Die Narrizella Ratoldi hat sich für die Fasnacht wieder so einiges vorgenommen. Der Narrenspiegel plant vier Auftritte an drei Tagen, das Altenkonzert bekommt einen neuen Anstrich, und mit dem Jugendgemeinderat stellen die Narren gemeinsam eine Jugenddisco auf die Beine.

Radolfzell – Glückselig soll die Fasnet sein. Dafür mobilisiert allein die Narrizella Ratoldi mehr als 700 Narren aus den eigenen Reihen mit einem über zwei Wochen andauernden und prall gefüllten Programm aus Wettkämpfen, Umzügen und Bällen sowie einem Mix aus toll treibender Straßenfasnet und launigem Feiern in der Besenwirtschaft. Frei nach Scheffel soll die Stadt aus dem Dornröschenschlaf erwachen. Es wird gekleppert und gescheppert, gerockt, der Zeller Tradition gefrönt, bis zum Abwinken Spaß gemacht und dem einen oder anderen der närrische Spiegel vorgehalten.

Von der Halsgerichtsbarkeit bis zu der Spontanheilung durch die Schorle-Kur auf der Mettnau – an drei Tagen und mit vier Auftritten feiert der Narrenspiegel der Zunft 750 Jahre Stadtgeschichte im Radolfzeller Milchwerk. Feucht und fröhlich verspricht dagegen der Holzhauerball zu werden. „Meer geht nicht“, so das Motto, bei dem die Holzer auf der Milchwerkbühne und an der Bar Vollgas geben und für eine Feier samt Sprachausfall sorgen wollen. Beim Bürgerball verwandeln die Narren das Milchwerk in eine winterlich verschneite Ski- und Bergwelt. Für deftige Après-Ski-Atmosphäre sorgen die Vorarlberger Muntermacher. Es treten der Fanfarenzug, die Narren- und Holzhauermusik, die Froschenkappelle sowie ein Dettinger Damenballett auf. Auch das Altenkonzert bekommt einen neuen Anstrich. Die Narrenmusik stellt das Milchwerk-Konzert unter den Leitspruch „Zeller Fasnet-Stadel“ und will die jung gebliebenen Narren mit der Hautevolee der Radolfzeller Fasnachtmusik beglücken. Danach gibt es in der Kooperation mit dem Jugendgemeinderat die Jugenddisco „Narrizella rockt“.

Am Hemdglonker geht die Fasnet auf die Straße, in die Besenwirtschaft im Zunfthaus, auf die Brauchtumsbühne auf dem Marktplatz oder zum Preiskleppern in den Scheffelhof. Ab der Machtübernahme am Schmotzigen Dunschtig sind die Innenstadt und der Marktplatz in der Hand der Narren. Der närrische Sonntag beginnt um 13 Uhr mit dem Radolfzeller Fasnetumzug und mündet entweder in die Besenwirtschaft im Zunfthaus oder, bis spät in die Nacht hinein, in zwei Musikveranstaltungen im Radolfzeller Milchwerk.

Die Narrenzeitung der Zunft wächst auf 76 Seiten an und bleibt weiter günstig. Der Chefredakteur des Kappedeschle und Ehrenpräsident, Lothar Rapp, verspricht eine oberbürgermeisterfreie Ausgabe. Lediglich ein Bild „der beiden Martins“ soll das Innere des Narrenblattes zieren. Lothar Rapp möchte Erzählungen aus dem roten Büchlein, Anekdoten des Radolfzellers Walter Fröhlich über Brauchtum und Auszeichnungen sowie die 40-Jahr-Feier zum Kappedeschle-Brunnen präsentieren. Das Narrenblatt zeigt auf der Titelseite den Originalentwurf des 1992 verstorbenen Grafikers und Künstlers Robert Seyfried.

Ausstellung und Bälle

Zum Narrizella-Programm gehören die Narrizella-Ausstellung im Seemaxx (1.-28. Februar), sowie viele Aktionen im Milchwerk: Narrenspiegel (11.-13. Februar, je 20.11 Uhr, sowie am Sonntag, 12. Februar, um 14.11 Uhr), Holzhauerball (Samstag, 18. Februar, 20.11 Uhr), Kinderball (Sonntag, 19. Februar, 14 Uhr), Bürgerball (Samstag, 25. Februar, 20.11 Uhr), Altenkonzert (Sonntag, 26. Februar, 15 Uhr) und die Jugenddisco „Narrizella rockt“ (Sonntag, 26. Februar, 19.30 Uhr).

Gesamter Fasnet-Fahrplan der Zunft: www.narrizella-ratoldi.com