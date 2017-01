Radolfzell Warum die neue Vorabendserie "WaPo Bodensee" auf Radolfzell statt Konstanz gesetzt hat

Die neue ARD-Vorabendserie "WaPo Bodensee" deckt zwar die ganze Region ab, aus logistischen Gründen haben die Produzenten aber Radolfzell als Zentrum auserkoren. Das Revier ist beim Wassersportclub Wäschbruck.

Bei der neuen Vorabendserie "WaPo Bodensee", die am 17. Januar in der ARD beginnt, lohnt es sich genau hinzusehen. Denn rund 50 Prozent der Dreharbeiten fanden in Radolfzell statt.

So mancher rieb sich letztes Jahr ungläubig die Augen beim Spaziergang am Radolfzeller Ufer. "Polizei" prangte da wochenlang in großen Buchstaben auf dem roten Vereinsheim des Wassersportclubs Wäschbruck in unmittelbarer Nähe des Bora-Hotels. Radolfzell war buchstäblich Dreh- und Angelpunkt für die neue achtteilige ARD-Vorabendserie "WaPo Bodensee", die ab 17. Januar immer dienstags um 18.50 Uhr ausgestrahlt wird. Denn hier hat die Wasserschutzpolizei (Wapo) im Film ihr Hauptquartier. Auch die Villa Wolff am in der Nähe der alten Mettnaubrücke spielt eine zentrale Rolle. Sie ist Familienwohnsitz der Hauptkommissarin und das zweite Hauptmotiv der Serie. Schon bei den Bodensee-Tatorten mit Eva Matthes und Sebastian Bezzel wurde dort gerne gedreht. In den Hauptrollen der Serie zwischen Krimispannung und Familienwahnsinn werden bekannte Schauspieler wie Floriane Daniel, Ole Puppe, Wendy Güntensperger, Simon Werdelis und Diana Körner zu sehen sein.

Konstanz war ursprünglich als Hauptquartier gedacht

Ob Radolfzell allerdings ganz groß rauskommt, bleibt abzuwarten. "Wir sind nicht verortet, es ist eine Serie, die am Bodensee spielt", gibt der Produktionsleiter der Serie, Jens Laukner von der Saxonia Media Filmproduktionsgesellschaft, zu bedenken. Die ursprüngliche Idee für die Vorabendserie war, sich in Konstanz zu etablieren, erzählt Jens Laukner, doch habe man sich aus logistischen Gründen anders entschieden. "Radolfzell liegt verkehrsgünstig in der Mitte, alle möglichen Motive waren auf kurzem Weg zu erreichen." In Radolfzell selbst wurde unter anderem in dem Monaten Juli bis Oktober am Bahnhof gedreht, auf der Mole, in der Villa Wolf, beim Ruderclub Undine, in der Werner-Messmer-Klinik, im Yachtclub Radolfzell, beim Eisenbahner-Sportverein und in der Wäschbruck sowie im Friedrich-Hecker-Gymnasium. Auch auf der Höri, in Bodman, Überlingen und Konstanz war das 50-köpfige Filmteam für die Dreharbeiten unterwegs.

Wenn möglicherweise auch nicht alle gezeigten Motive Radolfzell zugeordnet werden können, so dürften zumindest die Radolfzeller beim genauen Hinsehen in mancher Folge altbekannte Gesichter sehen. Viele Bürger wurden überraschend zu Komparsen, etwa Leute von der Radolfzeller DLRG, die für die Sicherheit bei den Filmarbeiten gesorgt haben und auch das ein oder andere Mal als Schiffsführer eingesprungen sind, oder die Rettungshundestaffel. Claus Witte von der DLRG Radolfzell spaziert beispielsweise mit seinem Hund auf der Mole und seine Frau Angelika lobt ihre Hündin, nachdem diese eine "Leiche" im Wasser aufgespürt hat.

Jürgen Habenicht vom Wassersportzentrum Radolfzell stand den Filmleuten beim Dreh des Öfteren als Experte für Praxisfragen zur Seite und geriet ebenfalls gelegentlich in die Komparsenrolle. Im Übrigen haben alle Serienkommissare im Vorfeld bei der Radolfzeller Segelschule von Carola und Jürgen Habenicht das Bodensee-Schifferpatent abgelegt.

Pläne für weitere Staffel

Die achtteilige Vorabendserie "WaPo Bodensee" der ARD als Mischung aus Krimi- und Familienunterhaltung ist zunächst immer dienstags um 18.50 Uhr zu sehen. Eine zweite Staffel wird nach Auskunft der Saxonia Media Filmproduktionsgesellschaft möglicherweise dieses Jahr im Sommer gedreht. Im Mittelpunkt der Seriengeschichten steht laut der ARD Nele Fehrenbach (Floriane Daniel). Es ist die Rolle einer Kommissarin, die aus Hamburg an den Bodensee gezogen ist, um dort in ihrer alten Heimat die Leitung der Wasserschutzpolizei zu übernehmen. (mku/sk)