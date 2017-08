Radolfzell Warum die Bahn ein Wahlkampfthema ist

Die Deutsche Bahn präsentiert sich gegenüber Kommunen gern vom Stamme Nimm. Der CDU-Abgeordnete Andreas Jung arbeitet daran, dass der Staatsbetrieb auch etwas gibt.

Früher war alles besser? Ganz so weit will der Bahn-Experte der CDU im Kreis Konstanz und frühere Allensbacher Bürgermeister Helmut Kennerknecht beim Wahlkampf-Ortstermin vor dem Bahnhof in Markelfingen mit dem Bundestagsabgeordneten und -kandidaten Andreas Jung nicht gehen. Er betrachtet die Privatisierung der Bahn nicht als größte Fehlentscheidung: "Die Behörde Bahn hatte auch ihre Fehler."

Doch beim Gespräch über den aufgestellten Biertisch hinweg wird schnell klar, welchen Mitarbeitern beim privatisierten Verkehrsunternehmen Deutsche Bahn AG seine Sympathien gelten: "Man merkt schnell, ob sie noch aus der Behörde Bahn kommen oder ob sie erst in der Zeit des Privatunternehmens Bahn angestellt worden sind", sagt Kennerknecht. Für die neuen im Staatsunternehmen zähle nicht die Funktion, es zähle nur noch die Wirtschaftlichkeit. Kennerknecht hat aus vielen Verhandlungen, bei denen es um Bahnübergänge, Bahnhöfe oder Verkehrsverbindungen ging, folgende Theorie entwickelt, wie der Staatskonzern auf Anfragen von Gemeinden und Kreisen reagiert: "Möglichst viele Ansprechpartner aufbieten und die dann auch möglichst schnell wieder wechseln lassen." So würden Verhandlungen über Investitionen in die Infrastruktur hingehalten, verzögert und vor Abschluss hohe Rechnungen vorgelegt.

Diese Konzernpolitik sei ein Erbe des langjährigen Vorstandsvorsitzenden Hartmut Mehdorn (1999-2009), sagt Kennerknecht: "Er wollte die Bahn reif für den Börsengang machen, da wird alles unter dem Vorrang der Wirtschaftlichkeit betrachtet." Unter Mehdorn seien die Anlagen der Bahn nur auf Verschleiß gefahren worden. Dass es 2008 nicht zum Börsengang kam und vor allem die Infrastruktur mit Schienen und Bahnhöfen nicht zur Unternehmensmasse mitgezählt werden sollten, das lag auch am politischen Widerstand einiger Bundestagsabgeordneten wie Andreas Jung. Die Entscheidung zur Privatisierung der Bahn sei vor seiner Zeit als Abgeordneter getroffen worden, doch bei einem treuhänderischen Überlassen der Infrastruktur an die Bahn wollte er nicht zustimmen: "Zumal der Bund dann bei einer Rückforderung noch einmal eine Summe von 200 Milliarden Euro an die Bahn hätte zahlen müssen", wie sich Jung an die Verhandlungen erinnert.



Das hört sich nach einem schlechten Leihgeschäft an. Noch gehört die Bahn AG der Bundesrepublik Deutschland allein und damit allen. Das macht den Umgang mit dem Unternehmen nicht leichter. Helmut Kennerknecht hat diese Erfahrung als Verhandlungsführer der Gemeinden im Kreis Konstanz für die Umsetzung der Barrierefreiheit an den Haltestellen machen müssen.

Zähneknirschend nahmen die beteiligten Gemeinden – die Städte Konstanz, Radolfzell und Engen sowie die Gemeinden Mühlhausen-Ehingen, Reichenau und Allensbach – die Haltung der Bahn hin: Sie wollte sich an dem Projekt mit keinem Cent beteiligen und die Finanzierung allein Kommunen und Land überlassen, obwohl die Zuständigkeit für die Bahnsteige bei der Bahn liegt. Gleichzeitig forderte die Bahn hohe Neubaustandards und wälzte das Umsatzsteuerrisiko auf die Kommunen ab. Der Geduldsfaden riss bei Kennerknecht, als die Bahn bereits erbrachte und in der Schublade liegende Ingenieurleistungen für den Umbau der Haltestellen noch einmal nachträglich nach inzwischen höheren Abrechnungssätzen in Rechnung stellen wollte. "Da ging es um einen Betrag von rund 200 000 Euro."

Mit einem Hilferuf wandte sich Kennerknecht an den Konstanzer Bundestagsabgeordneten Andreas Jung. Vor einer Diskussion mit mehreren Abgeordneten in Berlin stellte Jung den damaligen Bahnchef Rüdiger Grube im Gang des Bundestags zur Rede und hielt ihm das nach Jungs Ansicht "skandalöse Vorgehen" der Staatsfirma vor: "Ich habe ihm gesagt, dass es sich sonst kein Unternehmen erlauben könne, mit solch einem Geschäftsgebaren aufzutreten." Kurze Zeit später seien zwei Mitarbeiter von Grube bei Jung zum Gespräch in dessen Abgeordnetenbüro erschienen. Daraufhin sind überzogenen Honorarforderung einkassiert worden, die betroffenen Haltestellen wie Allensbach oder Markelfingen werden nach und nach barrierefrei ausgebaut.

Wie notwendig das ist, schildert beim Wahlkampf-Termin Kreisseniorenrätin Roswitha Willauer aus Mühlhausen-Ehingen: "Für uns ist die Barrierefreiheit ein entscheidendes Thema." Im Bahnhof Mühlhausen müssen Fahrgäste beim Ein- und Ausstieg fast einen halben Meter Höhe überwinden. Etwa fünf Prozent der Bevölkerung im Landkreis Konstanz sei auf barrierefreie Verhältnisse angewiesen. "Sonst können sie die Züge nicht benutzen", sagt Ros­witha Willauer. Andreas Jung hat als zweifacher Vater noch einen anderen Blick aufs Gleis: "In die fünf Prozent sind Kinderwagen gar nicht reingerechnet, sonst wären es sehr viel mehr."

Kennerknecht wie Jung ziehen die gleichen Lehren aus dem Vorgang. "Nicht jedes Mal trifft man den Grube auf dem Gang", sagt Kennerknecht. Das Glück des Moments ist aufgebraucht. Vor vier Jahren habe es beschämende Zustände in den Bahnhöfen gegeben, das UN-Ziel, bis 2020 ein barrierefreies Europa zu schaffen, schien in weiter Ferne. Für Jung steht fest: "Wenn es nicht klappt, wird die Politik in die Verantwortung genommen, nicht die Bahn." Deshalb fordert er auch wegen anderer Themen, die etwa den Ausbau der Gäubahn oder die Seetorquerung in Radolfzell betreffen: "Wir brauchen Strukturen, in denen die Politik ihre Forderungen der Bahn auferlegen kann. Auch solche, die nicht unter dem Wirtschaftlichkeitsgebot stehen."

Künftig wird alles besser? Zumindest werden die Bahnhöfe im Kreis Konstanz nach und nach barrierefrei ausgebaut. Alle? Kennerknecht macht eine Einschränkung: "Mit einer Prognose für den Bahnhof Radolfzell tue ich mich schwer, da fehlt ein Plan."



Und die Bahn zahlt doch etwas