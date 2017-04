Radolfzell Wanderung voller Geheimnisse auf der Homburg

Wir machen Geschichte: Der TSV Stahringen lädt Natur- und Wanderfreunde auf Christi Himmelfahrt zu einer Bildersuchwanderung auf die Homburg ein.

Inspiriert von den legendären Bildersuchfahrten per Bus, wurde die Stahringer Bildersuchwanderung bereits in den 1970er-Jahren von Werner Merk ins Leben gerufen. „Raus aus dem Auto – Rein in die Natur“ lautet die Devise der weithin einmaligen Veranstaltung, die vom ersten Tag an vom Naturliebhaber Walter Drexler unterstützt wurde. „Bei der Bildersuchwanderung steht das Gruppenerlebnis im Vordergrund und sie soll die Freude an der Natur fördern“, berichtet der Ur-Stahringer und mittlerweile federführende Organisator Walter Drexler. Die Wanderung führt rund um die hochmittelalterliche Burgruine Homburg, die auf 624 Meter Höhe über Stahringen liegt und eine herrliche Fernsicht über den Hegau und den Bodensee bietet.

Bei der am 25. Mai (Christi-Himmelfahrt) ab 9 Uhr bei jedem Wetter stattfindenden Wanderung sind auf einer etwa sechs Kilometer langen Strecke an verschiedenen Punkten 20 auf einem Bildbogen vorgegebene Motive zu finden. Gestartet werden kann jederzeit zwischen 9 und 13 Uhr in Gruppen von zwei bis sechs Teilnehmern. Bei der gemütlichen Wanderung warten auf die Teilnehmer jeden Alters an den Kontrollpunkten abwechslungsreiche Spiele und Fragen. Start und Ziel ist der Homburg-Sportplatz, wo im Festzelt für Verpflegung gesorgt ist. Es musiziert der Musikverein Stahringen.

Der pensionierte Realschullehrer Walter Drexler ist in Stahringen aufgewachsen und eng mit der Dorfgemeinschaft verbunden. Beim TSV war er viele Jahre der „Trumpf der Stahringer“, sowohl in der Leichtathletik wie auch im Fußball. Nach mehr als 30-jährigem Engagement als Jugendtrainer des TSV Stahringen ist er bis heute aktives Mitglied des Vereins. Neben der Liebe zum Sport ist Walter Drexler begeisterter Traktorfahrer bei den Stahringer Traktorfreunden und außerdem als engagierter Pachtjäger tätig.

Die Bildersuchwanderung ist eins der Stahringer Bürgerprojekte zum 750. Stadtjubiläum. Der TSV möchte vor allem den Besucherrekord von 2016 mit über 500 Teilnehmern knacken.