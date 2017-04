Radolfzell Wahrzeichen fürs Milchwerk: Historische Zentrifuge ziert das Foyer

Im Foyer des Milchwerks steht nun als Dauerleihgabe eine liebevoll restaurierte Milchzentrifuge aus den Anfangstagen des Milchwerks. Das Gerät, das bis 1926 in Betrieb war, erinnert an ein wichtiges Stück Industriegeschichte – und sybolisiert auch moderne städtebauliche Herausforderungen.

Sie gilt als eine Schönheit und ist rund 70 Kilogramm schwer. Mit ihrer Hilfe trennten Landgutsfrauen in der Zeit der Weimarer Republik den Rahm von der frisch gemolkenen Milch für die Herstellung von Butter. Das technische Schmuckstück aus glänzendem Metall und schwarzem Gusseisen ist handbetrieben und rundet als Exponat den Umbau im Foyer des Radolfzeller Milchwerkes ab. Die Stand-Zentrifuge erinnert die Besucher an das, was der Veranstaltungsort einst war: ein Milchwerk mit einer fast 80 Jahre alten Geschichte und eine bedeutende Bodenseezentrale für die Verarbeitung von Milchprodukten. Sie erinnert mahnend an den Aufstieg und Niedergang eines ganzen Industriezweiges ebenso wie an die politische Herausforderung bei der Umwandlung innerstädtischer Brachgebiete. Vor 25 Jahren wurde das Milchwerk den Bürgern als Stadthalle und Veranstaltungsort übergeben.

Die Dauerleihgabe der Zentrifuge zur 750-Jahr-Feier Radolfzells ist mehr als nur ein Ausstellungsstück. Sie ist ein Symbol für die Entwicklung der Stadt. Dirk Pitzel war technischer Leiter der Radolfzeller Milchwerke und übergab zum Stadtjubiläum das Exponat der Bürgermeisterin Monika Laule und dem Leiter des Veranstaltungsortes, Erik Hörenberg. Die liebevoll restaurierte Milchzentrifuge war bis 1926 in der Niederlassung Linz-Aach der Radolzeller Milchwerke in Betrieb und lagerte im ehemaligen Labor der Milchwerke, dem heutigen Mozart-Saal der Musikschule, erinnert sich Dirk Pitzel. Der technische Leiter hatte zehn Jahre lang die Verantwortung bei den Milchwerken – angefangen von der Übernahme der Milch aus den Sammelwägen bis hin zum fertig abgepackten Produkt sowie für sämtliche Produktions- und Energiebereiche und Baumaßnahmen bei der Milchverarbeitung.

In den Anfängen als Sammelzentrale erreichten 1921 rund neun Millionen Liter Milch das Radolfzeller Werk. Die Produktion steigerte sich in Spitzenzeiten der Milchverarbeitung auf jährlich 160 Millionen Liter. Das waren täglich rund 600 000 Liter an Milch, die über Schienentrassen per Eisenbahn oder mit Lastwagen an das Milchwerk geliefert wurden. Die letzten Bahngleise in unmittelbarer Nähe wurden erst kürzlich entfernt.

Zwei Faktoren führten zur Stilllegung des Radolfzeller Milchwerkes, erinnert sich Dirk Pitzel: Den Konkurrenzkampf zur leistungsstarken Nachbarmolkerei Omira hatten die Milchwerke verloren – obzwar das Werk sehr gute Exporte nach Italien aufweisen konnte. Der Faktor zum Niedergang kam jedoch aus ganz anderer Richtung und mit dem Wind: aus dem ukrainischen Tschernobyl. Im Gegensatz zu den Milchwerken konnten Käsereien nach dem Reaktorunfall die radioaktive Konzentration der Milch auf die Molke verlagern. Eine Vermarktung Radolfzeller Produkte aus normaler und naturbelassener Milch war jedoch nach dem Reaktorunfall nicht mehr möglich.

Mit der Stilllegung der Milchwerke hatte die Stadt ein ernsthaftes städtebauliches Problem: Was fängt man mit einem brachliegenden Industriegelände mitten in der Stadt an? In der Trocknungsanlage zur Herstellung von Trockenmilch befindet sich nun das Kletterwerk. Der Wasserturm wurde gemeinsam mit der Firma Schiesser für die Bereitstellung von Industriewasser zum Färben der Wäsche und zur Reinigung des Milchwerkes gebaut. Der Investor Jürgen Räffle baute ihn nun zum, wie er es nennt, ersten Null-Energie-Hotel der Welt um: zum Aquaturm. In den Seitengebäuden des Milchwerkes befinden sich nun eine Tanz-, die Musik- und Volkshochschule. Und im ehemaligen Direktionsgebäude des Milchwerkes sitzt das Kulturbüro der Stadt Radolfzell. Das Milchwerk selbst wurde, was hoch umstritten und politischen brisant war, 1992 zur Stadthalle umgebaut und saniert, erinnert sich Monika Laule. Radolfzell stehe immer wieder vor der Aufgabe, alte Industrie mit ihren Gebäuden in eine neue Lösung zu überführen: "Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn Industrieflächen brach fallen und kein Leben mehr haben."

Die Anfänge

Die Ursprünge des Milchwerks liegen im Rübenwinter 1916/17: Damals herrschte in den Städten des Großherzogtums Baden eine verheerende Milchnot. Im Industrieraum Mannheim kam es zu Unruhen. Landwirte aus dem Schwarzwald und Bodenseeraum wurden aufgerufen, überschüssige Milch an Sammelstellen abzugeben. Die Notlage führte 1917 zur Gründung einer Milchzentrale in Radolfzell in einem stillgelegten Sägewerk mit Dampfkessel und Kesselhaus. Nachdem die Notlage Mitte der 20er Jahre in den Städten gemildert war, floss weiter Milch nach Radolfzell. 1925 schlossen sich regionale Molkereigenossenschaften sowie Gutsbesitzer zur Oberbadischen Milchzentralgenossenschaft zusammen. Sie bauten die ursprüngliche Sammelzentrale durch Fusionen zu den milchverarbeitenden Radolfzeller Milchwerken aus, die bis 1987 existierten. Es gab 240 Mitarbeiter. (gla)