Radolfzell Wäsche historisch betrachtet: Sehr viele Besucher bei Doppelausstellung des Unternehmens Schiesser

Bisher ist die Schiesser-Doppel-Ausstellung extrem erfolgreich verlaufen: Bis jetzt haben 4108 Besucher die historische Schau gesehen. Das weise auf die hohe Identifikation mit dem Textilunternehmen in Radolfzell hin, sagt Katharina Maier, eine der Kuratorinnen

Radolfzell – Die Frage nach der richtigen Unterwäsche ist seit jeher eine heikle. Die Firma Schiesser in Radolfzell ist seit ihrer Gründung damit befasst und hat viele Antworten gefunden: von Fein-Ripp bis zum Spitzen-Dessous. Immer mit der nötigen Sensibilität. Fingerspitzengefühl war auch beim Kuratieren der Schiesser-Ausstellung gefragt, davon kann Katharina Maier, Leiterin der Abteilung Stadtgeschichte, berichten. Zum Beispiel, wenn es um den Umgang mit den extrem empfindlichen historischen Textilien von Schiesser geht: Ein weißes Baumwoll-Leibchen hängt in einer Vitrine am Bügel. Bei genauem Hinsehen erkennt man, dass es nicht auf dem Bügel aufliegt, sondern ein Mullpuffer dazwischen liegt: das ist Vorschrift für den Erhalt des Stücks, das sich ansonsten zu sehr aushängen würde.

Die nötige Vorsicht und Umsicht mit Publikum und Gegenstand ist Katharina Maier, Leiterin des Stadtmuseums, vertraut. Aus vorangegangenen Ausstellungen weiß sie ziemlich genau, was ihr Publikum schätzt. Die Radolfzeller sind besonders heimatverbunden. "Sie lieben es, wenn sie auf Fotos und an verschiedenen Stellen der Ausstellung ihre Stadt erkennen", berichtet Maier. Dem hat sie bei der Planung der Ausstellung zur Geschichte der Firma Schiesser Rechnung getragen: In einem Raum ist ein historisches Foto vom Strandbad in Radolfzell plakatiert, eine Szene, die viele ältere Radolfzeller wieder erkennen.

Die Struktur für die Ausstellung war schnell gefunden: Katharina Maier beschloss, jedem Zeitabschnitt einen Raum zu widmen und in den Räumen jeweils die Illusion zu vermitteln, als stehe man mitten in den 30-er Jahren. Oder in den 70-ern. Bei den 30-er Jahren stolpert der Besucher direkt ins Schlafzimmer der damaligen Zeitgenossen, wo er einen verschämten Blick auf den zarten rosa Seidenpyjama des Herrn und den dezent dunkelblauen Navy-Schlafanzug der Dame wirft. Die Szene ist liebevoll inszeniert und den Radolfzeller Bonus gibt es auch: der Blick aus dem Fenster zeigt eine Szene an der heutigen Bismarckstraße. Die Liebe zum Detail hingegen wird dem Betrachter meist verborgen bleiben: so stammen die Schaufensterpuppen, die die Schiesser-Wäsche tragen, ebenfalls aus den 30-er Jahren. Um die empfindliche Textilware zu schonen, haben Textilrestauratoren den Puppen Strumpfhosen angezogen.

Eine historische Ausstellung wie die Schiesser-Ausstellung erfordert die Zusammenarbeit mehrerer Institutionen. Maßgeblich haben Katharina Maier und ihre Mitarbeiter im Stadtarchiv und im Archiv des Textilunternehmens nach Materialien geforscht. Viele Textilien und auch die Schaufensterpuppen stammen aber aus dem Haus der Geschichte in Stuttgart, das die Exponate ans Stadtmuseum verleiht. "Unser Museum hätte gar nicht die konservatorischen Möglichkeiten, die Textilien zu lagern", erläutert Maier.

In den Räumen zwei und drei ist der Wiedererkennungseffekt höher. "Die Besucher freuen sich, wenn sie die Mode aus den 60-er und 70-er Jahren erkennen", berichtet Maier. Zudem ist der heutige Museumsbesucher ein anspruchsvoller Kandidat: er möchte nicht nur lesen, sondern erfahren und ausprobieren. Bei den 70-ern darf er deshalb die Tür zur Umkleidekabine öffnen, in der die Bademode dieser Zeit zu sehen ist. In Raum drei herrscht Party-Stimmung: der Zeitgenosse der 80-er Jahre sitzt an der Bar und tanzt zu Disco-Klängen. Das einstige Unterhemd wird zum Muscle-Shirt, den Tanga trägt auch der Mann. Und ja, alles von Schiesser, die Firma geht mit der Zeit und nimmt jeden Trend mit.

Dass die Radolfzeller sich sehr mit ihrer Heimat verbunden fühlen, ist nicht neu. Die Resonanz auf die Ausstellung aber zeige, dass die Ausstellung ein identitätsstiftendes Moment biete, ist Maier überzeugt. Sie war noch besser besucht als die vorherigen Ausstellungen im Stadtmuseum. Katharina Maier selbst war als Historikerin von der Geschichte des Firmengründers Jaques Schiessers beeindruckt. Seine Ideen zur Arbeitswelt und die Umsetzung der sozialen Standards, etwa bei der Einrichtung eines Betriebskindergartens, seien für die Zeit des Kaiserreichs sehr fortschrittlich gewesen. Mit den Rückmeldungen der Besucher ist Katharina Maier äußerst zufrieden: "Die Resonanz war toll. Es ist definitiv ein emotionales Thema". Den Grund für den Erfolg fasst sie kurz: "Unterwäsche spricht eben jeden an."

Zur Ausstellung

Die Schiesser-Ausstellung läuft als Doppelausstellung, zusätzlich auch in der Villa Bosch. In der Villa Bosch werden unter dem Titel "Mein Schiesser" Erinnerungen der Radolfzeller gezeigt. Das Stadtmuseum verzeichnete bisher 4108 Besucher. 15 gebuchte Führungen gab es, viele davon für Schiesser-Mitarbeiter selbst. Das Museumscafé, bei dem "Schiesserianer erzählen" sei so gut besucht gewesen, dass man die Veranstaltung wiederholte, berichtet Maier. Ein weiteres Museumscafé ist geplant, bei dem Rainer Alferi berichten wird. Am 28. September wird Yannik Krebs aus Stuttgart einen Vortrag über die NS-Zeit bei Schiesser halten. (cla)