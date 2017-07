Radolfzell Während der Öffnungszeiten: Einbruch in Lotto-Kiosk

Der Supermarkt hatte noch geöffnet, dennoch drangen Unbekannte in den bereits geschlossenen Lotto-Kiosk ein, der im Supermarkt ist.

Ein unbekannter Täter hatte es in einem Lotto-Kiosk in einem Einkaufsmarkt in der Böhringer Straße auf Bargeld und Zigaretten abgesehen. Wie die Polizei berichtet, soll er am Montag zwischen 20 Uhr und Mitternacht eingedrungen sein. Nach den bisherigen Feststellungen dürfte der Täter die Tür zum Kiosk aufgedrückt und anschließend zahlreiche Zigarettenstangen unterschiedlicher Marken und Bargeld in noch nicht bekannter Höhe erbeutet haben. Der in einem Einkaufsmarkt untergebrachte Kiosk schließt um 20 Uhr, während eine Bäckereifiliale und der Einkaufsmarkt deutlich später schließen. Da der Einbruch in den Kiosk noch während dieser Öffnungszeiten erfolgt sein muss, werden mögliche Kunden, die Verdächtiges beobachtet haben, gebeten, sich bei der Polizei Radolfzell, Telefon (0 77 32) 9 50 66-0, zu melden. Möglicherweise ist der Täter beim Abtransport der Zigarettenstangen besehen worden.