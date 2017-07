Radolfzell Vorfreude aufs Reggae-Festival: Im Herzen spielt die Musik

Voller Reggae- und Elektro-Klänge wird das Herzenareal am Wochenende sein. Von 14 bis 22 Uhr treten auf dem Herzengelände acht Bands und DJs auf, für Familien mit Kindern gibt es ein Rahmenprogramm

Radolfzell – Reggae im Herzen – die Doppeldeutigkeit ist gewollt. Am Samstag, 8. Juli, von 14 bis 22 Uhr wird sich das Herzenbad wieder in eine große Spielwiese verwandeln. "Unkommerziell, umsonst und draußen ist unser Motto. Wir wollen ein Open Air, das Kinder, Jugendliche und Familien anspricht und sind der Stadt dankbar dafür, dass sie uns das Herzenbad zur Verfügung steht", beschreibt Nic Albrecht von der Reggea-Band Macadamya das Konzept der Veranstaltung. Zusammen mit seinem Band-Kollegen Manuel Kaier sowie Anneli Biewald vom Café Connect, Daniel Schenker vom Bokle und Eva-Maria Beller, Abteilungsleiterin Kinder und Jugend, ist er seit Wochen für die Veranstaltung im Einsatz.

Die Motivation der Band ist groß: Die Macadamyas aus Konstanz haben übers Jahr Geld für den Reggae-Sommer im Herzen zurückgelegt und finanzieren mit dem Bokle die Veranstaltung. Sollten sie durch den Verkauf von Getränken Gewinn manchen, wird das Geld in die Jugendarbeit investiert. Dass sie keinen Gewinn anstreben, ist den Organisatoren wichtig.

Doch die Veranstaltung kommt gut an und wächst. Reggae im Herzen findet zum dritten Mal statt und wird noch größer als 2016. Das Programm besteht aus acht Acts, nationale und internationale Künstler, die die Besucher von 14 bis 22 Uhr unterhalten. Drei Livebands und fünf Soundsysteme, also DJs mit Musikanlage, sorgen für Reggae-Stimmung. Wer dann nicht genug hat, kann ab 22 Uhr im Bokle bei der Aftershow weiterfeiern. Einen hohen Stellenwert erhält die Deko. Das Herzenbad wird stimmungsvoll erleuchtet sein.

Das Rahmenprogramm ist für die Familie gestaltet. Von b.free steht der Saftladen bereit, Kinder können Fußball und Badminton spielen. Erwartet werden an die 500 Besucher. Das Sicherheitskonzept musste, so Daniel Schenker, entsprechend verändert werden. Die Bühne wird wieder Richtung See aufgebaut, um Lärmbelästigungen zu vermeiden. Das Open Air findet bei jedem Wetter statt. Notfalls ziehen die Bands in s'Bokle um.