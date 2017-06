Radolfzell Vorbereitungen zum Dorffest: dieses Jahr in der Jubiläumsausgabe

Wir machen Geschichte: Musik, Spiele, Theater, Geselligkeit – das sind die Zutaten für das Stahringer Dorffest. In diesem Jahr findet es im Rahmen der Bürgerprojekte zum Stadtjubiläum am 10. September ab 11 Uhr statt.

Radolfzell-Stahringen – Die Veranstaltung selbst hat eine lange Geschichte und bis heute große Bedeutung für den Ortsteil: "Das Dorffest wurde vor 40 Jahren von Günther Birr, damals Ortsvorsteher, ins Leben gerufen mit dem Ziel, die Dorfgemeinschaft und die Zusammenarbeit der Vereine zu fördern", berichtet Ortsvorsteher Hermann Buhl. Der familiäre Charakter des Fests spiegelt den Zusammenhalt der Stahringer Dorfgemeinschaft wider und überträgt sich damit auch auf die Besucher aus der Region.

Rund um den Festplatz beim Bahnhof werden Attraktionen für alle Gäste des Fests geboten. An den Ständen des Kinder- und Bücherflohmarkts wird es viel zu entdecken geben, und für die Kinder werden derzeit Spiele und Basteleien vorbereitet. Zu den Attraktionen des Festes zählt außerdem die vom DRK Ortsverein Stahringen-Wahlwies ausgerichtete Tombola mit vielen schönen Preisen. Auch die kleinsten Einwohner des Radolfzeller Ortsteils werden schon aktiv am Programm beteiligt sein, denn der Kindergarten wird die Gäste mit einem Theaterstück unterhalten.

Die Erfolgsgeschichte des Dorffestes basiert auch auf der Vielzahl an freiwilligen Helfern, die schon Monate im Voraus alle Details akribisch planen. "Bei der Planung und Umsetzung des Programms arbeiten Aktive und ehrenamtliche Helfer aller Vereine Hand in Hand, und es ist der Wunsch des Ortschaftsrats, den Erlös des Dorffests in diesem Jahr einem gemeinnützigen Zweck zukommen zu lassen", erklärt Hermann Buhl. An den Vorbereitungen wirken neben den Vereinen auch der Kindergarten, die Schule, der Ortschaftsrat, die Feuerwehr, das DRK und die Frauengemeinschaft mit.

"Alle Stahringer freuen sich besonders auf dieses Ereignis, da es nur alle zwei Jahre stattfindet und das ganze Dorf zusammenbringt", berichtet Christiane Koch, die sich seit vielen Jahren mit dem Narrenverein für das Dorffest engagiert. "Jeder Verein hat einen Aufgabenbereich. So ist der Narrenverein zum Beispiel für alkoholfreie Getränke und den Weinausschank zuständig. Alle Vereine teilen sich die Aufgaben so ein, dass jeder Helfer auch noch genügend Zeit hat, das Fest selbst zu genießen", ergänzt Christiane Koch.

Für Rolf Haltmeyer, Vorstand und aktives Mitglied des Musikvereins, ist das Dorffest immer ein besonderes Ereignis im Kalender des Orchesters. "Ob bei fröhlichen Anlässen wie der Fastnacht, besinnlicher Begleitung an religiösen Festtagen oder bei beschwingten Konzerten in der Halle – der Musikverein begleitet das Stahringer Dorfleben seit über 80 Jahren" berichtet Haltmeyer mit Stolz. Auch beim Dorffest sei das Orchester von der ersten Stunde an mit dabei gewesen.

Das Dorffest hat nicht nur bei den Aktivitäten vieles zu bieten: Am Festplatz wird es ein reiches kulinarisches Angebot geben. Während die Frauengemeinschaft ein üppiges Kuchenbuffet präsentieren wird, werden die Männer der Stahringer Feuerwehr vor Ort geräucherte Forellen anbieten. Traditionell sorgt auch die von Werner Koch entworfene Rettichschneidemaschine für Aufsehen. Auch in diesem Jahr wird die Dorfgemeinschaft das Fest zu einem fröhlichen Treffpunkt für das ganze Dorf machen. Im Jubiläumsjahr freut sich die Dorfgemeinschaft über Gäste aus der Kernstadt, den Ortsteilen und der Region.

Stahringer Dorfleben

Stahringen mit seinen rund 1400 Einwohnern liegt am Fuße der Burgruine Homburg, die ein beliebtes Ausflugsziel ist. Blühende Obstwiesen und schöne Wege rund um das Dorf laden zur Erkundung der reizvollen Umgebung ein. Eine Besonderheit ist der Sonderlandeplatz Stahringen, der vom Flugsportverein Stahringen betreut wird und für Segelflieger attraktiv ist. Herzstück des Radolfzeller Ortsteils sind die Vereine, die mit großem Zusammenhalt und Engagement Schwung ins Dorfleben bringen.