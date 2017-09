Radolfzell Von der Obstkiste bis zum Apfelsaft: Beim Stahringer Dorffest haben alle zu tun und alle viel Spaß

Die Vereine des Ortsteils arbeiten in der Vorbereitung und Umsetzung eng zusammen. Dieses Jahr fand das Fest zum 40. Mal statt

Stahringen – Mutige Besucher des Stahringer Dorffestes konnten sich beim Kistenklettern einen Panoramablick über das Dorf erarbeiten. Bei der von Michael Hamburger und Alexander Schäkel organisierten Aktion konnten sich schwindelfreie Kletterer aus eigener Kraft mit Getränkekisten in die Höhe schwingen. Bis kurz vor Festende hielt der 14-jährige Jonathan den Rekord von 32 Kisten und erreichte damit eine schwindelerregende Höhe von fast zehn Metern. Kurz vor Abbau wagte sich der achtjährige Felix nochmals auf die Kisten und erzielte mit seinen 40 gestapelten Kisten den Tagesrekord. Er kam dabei fast auf Augenhöhe mit dem benachbarten Kirchturm. "Wir finden es toll, dass sich auch Erwachsene auf die Kisten getraut haben", berichtete Michael Hamburger. So stellte Günther Schäfer nicht nur die Getränkekisten seiner Streuobstmosterei zur Verfügung, sondern kletterte auch selbst in die Höhe. Bei den Erwachsenen schaffte Mirjam Muffler mit 27 Kisten den Tagesrekord.

Nach monatelanger Planung drohte das Fest im Regen zu versinken. Als sich Cheforganisator Armin Jerg und sein Team bereits frühmorgens zum Aufbau trafen, zeigten sich alle trotz strömenden Regens optimistisch. Zum Festbeginn um 11 Uhr war es bereits trocken und nach verhaltenem Start strömten die Besucher zur Mittagszeit auf den Bahnhofsplatz und konnten das Fest bei Sonnenschein genießen. "Das Dorffest ist wie immer sehr gelungen und wir freuen uns über die vielen Besucher", berichtete Zita Buhl, die mit der Frauengemeinschaft den Kuchenstand betreute. Beim Stahringer Dorffest sind alle Vereine, der Ortschaftsrat, die Feuerwehr, Schule, Kindergarten, das DRK und die Kirchengemeinde beteiligt.

"Die ältere Generation trifft sich beim Fest gerne zum geselligen Beisammensein, während die jüngere Generation gemeinsam die Planung in die Hand nimmt", erzählte Reinhard Sauter, Vorstand des örtlichen Narrenvereins. "Beim kulinarischen Angebot setzen wir auf Regionalität und nutzen alles, was der Ort hergibt", ergänzte Silke Richter. Sie betreute beim Fest eine Apfelsaftpresse und produzierte mit den Kindern Apfelsaft. Das Obst stamme direkt vom Obsthof Forster, schließlich sei der Radolfzeller Ortsteil als "Apfeldorf" bekannt. Bei den kleinsten Gästen sorgte auch das von den Erzieherinnen des Kindergartens unter der Leitung von Dagmar Lempp liebevoll aufgeführte Kasperltheater für Begeisterung.

Viele Stahringer sind seit jungen Jahren in verschiedenen Vereinen engagiert, so auch der 20-jährige Fabian Merk. Er ist Mitglied bei den Traktorfreunden, engagiert sich bei der Jugendfeuerwehr und mischt als "schwarzes Schaf" die Fastnacht auf. "Am Dorffest gefällt mir besonders, dass auch die Dorfjugend integriert ist und Jung und Alt zusammensitzen", erzählte Fabian Merk und ergänzte: "Ich bin in Stahringen aufgewachsen und will hier bleiben". Beim Dorffest ist er gemeinsam mit der Feuerwehr für die geräucherten Forellen zuständig.

Zu den kulinarischen Highlights zählten auch die Rettiche aus der von Werner Koch entworfenen Schneidemaschine und der Kartoffelsalat des Schützenvereins. "Wir haben uns vom Regen nicht beirren lassen und haben bereits ab 6 Uhr 100 Kilo Kartoffeln gekocht", berichtete Stephan Honsell.

"Unser Dorfleben funktioniert auch ohne Dorfwirtschaft. Unsere Feste sind nur durch unseren starken Gemeinschaftssinn und unser intaktes Dorfleben möglich", berichtete Sebastian Drexler. Dass sich auch Zugezogene in Stahringen zu Hause fühlen, weiß Bernhard Faller zu schätzen. Der Künstler wird von seinen Freunden als "Stahringer Original aus Südtirol" bezeichnet und lebt seit mehr als 20 Jahren in Stahringen.

Zur Geschichte

Bereits seit 40 Jahren ist das Dorffest der Höhepunkt im Stahringer Veranstaltungskalender. Das Dorffest wurde von Günther Birr, damals Ortsvorsteher, ins Leben gerufen. Der familiäre Charakter des Festes spiegelt den Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft wider. Musikalisch begleitet wird das Dorffest von der ersten Stunde an vom örtlichen Musikverein. Ehrengast war in diesem Jahr der Musikverein Nenzingen, der das Fest fröhlich eröffnete.