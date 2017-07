Radolfzell Volleyball-Turnier: Sportler rocken die Homburg bis spät in die Nacht

Wir machen Geschichte: Der Ortsteil feiert das Stadtjubiläum sportlich. Ein Sommerfest mit Musik und das Volleyball-Turnier lockt Hunderte Besucher bis spät nachts auf die Homburg

Radolfzell – Das Volleyballturnier wurde vor 25 Jahren von Walter Kleemann ins Leben gerufen und ist für viele Mannschaften aus der Region ein unverzichtbarer Teil des Turnierkalenders, da über viele Jahre Freundschaften gewachsen sind. Zudem steht der Spaß im Vordergrund vor dem sportlichen Ehrgeiz. Olav Kromrey, Vorsitzender des Stahringer Turn- und Sportvereins, engagiert sich seit 15 Jahren als Übungsleiter des Volleyballteams und organsiert das Turnier seit zwölf Jahren. "Volleyball ist ein verbindender Sport, bei dem alle Altersklassen ohne Konkurrenzkampf gemeinsam Sport treiben", erklärt Olav Kromrey.

"Beim Volleyball wird jeder Punkt gefeiert und für gelungene Spielzüge wird auch die gegnerische Mannschaft abgeklatscht", ergänzt Kromrey. Auch Stefanie Klepser engagiert sich seit vielen Jahren als zweiter Vorstand im Verein und spielt seit 2005 aktiv Volleyball. Sie bezeichnet Volleyball als ästhetischen Sport und hat die Leidenschaft für den Sport an ihre Tochter Linda weitergegeben. Mit ihren 15 Jahren war Linda die jüngste Teilnehmerin des Turniers. Sie spielt nicht nur aktiv in der Radolfzeller Volleyballmannschaft, sondern trainiert auch zusätzlich noch mit der gemischten Mannschaft in Stahringen. "An Volleyball gefällt mir, dass man immer hochkonzentriert sein muss, schon bei der Ballannahme stellt man sofort auf Angriff um", erzählt Linda Klepser. Auch die schnellen Wechsel zwischen Angriff und Verteidigung machen für sie den Reiz aus.

Das heimische Team startete in diesem Jahr ein letztes Mal unter dem legendären Namen "Milchhäusle" und belegte den sechsten Platz. Der Name wurde vor Jahren in Anlehnung an das kleine Häuschen gewählt, in dem nicht nur die Volleyballer viele schöne Stunden verbracht haben. Allerdings mussten sich die Stahringer vergangene Woche von ihrem "Milchhäusle" verabschieden. So kommt es nicht überraschend, dass auch der Siegerpokal einen engen Bezug zum Dorfleben hat und originell gestaltet ist. Die meterhohe Holzfigur samt Riesennase wurde von Ernst Keller gefertigt, der für seine liebevoll gestalteten Holzfiguren über die Ortsgrenzen hinaus bekannt ist. Der Wanderpokal wurde in diesem Jahr an das Team des TV Engen verliehen. Den zweiten Platz belegten die Seebären Konstanz vor den Stockacher Flatterbällen. "Super Mannschaften, hohes Niveau und toller Sportenthusiasmus", lautet das Fazit von Volker Klepser. Der einzige Wermutstropfen war, dass sein eigener Einsatz mit dem Team "Neigschmeckte" bei den für Sonntag geplanten Dorfmeisterschaften dem Regen zum Opfer fiel.

Wer dachte, dass mit der Siegerehrung der Höhepunkt des Tages erreicht war, hatte nicht mit der Kultband "Magnesia" gerechnet. Beim Sommerfest rockte die Band mit Frontmann und Neu-Stahringer Jörn bis in die frühen Morgenstunden vor begeistertem Publikum. Mit Rock- und Folkklassikern machte die Band am Abend auf der Bühne einen so guten Eindruck wie die Spieler auf dem Feld.

Sommerfest

Das Volleyballturnier und Sommerfest fand in diesem Jahr als eines von fünf Stahringer Bürgerprojekten zum Radolfzeller Stadtjubiläum statt. Bei dem seit vielen Jahren auf der Homburg ausgetragenen Turnier treten Freizeitmannschaften aus der gesamten Hegau-Bodenseeregion an. Höhepunkt des Turniers war das am Abend stattfindende Sommerfest mit Musik der Band Magnesia, mit Cocktailbar und Bewirtung.

