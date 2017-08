Radolfzell Völlig uneinsichtig: 26-Jähriger verbringt Nacht in Ausnüchterungszelle

Mehrfach hatte die Polizei den Mann in einer Gaststätte am Radolfzeller Bahnhof ermahnt.

Völlig uneinsichtig hat sich ein 26-jähriger Mann am Mittwochabend in einer Gaststätte am Bahnhof gezeigt. Der Mann war laut Bericht der Polizei mehrfach aufgefallen und die Polizei hatte ihm schon angedroht, ihn in Gewahrsam zu nehmen, falls er sein Verhalten nicht bessere. Dennoch mussten die Beamten gegen 22.30 Uhr wieder anrücken und nahmen den deutlich alkoholisierten Mann mit. Der Alkoholtest ergab über zwei Promille. Den Rest der Nacht verbrachte der Mann in der Ausnüchterungszelle.