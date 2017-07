Radolfzell Villinger kritisiert einsame Entscheidungen

In einer persönlichen Erklärung hat CDU-Stadtrat Helmut Villinger dem OB in der Gemeinderatssitzung "einsame Entscheidungen" vorgeworfen

Helmut Villinger hatte ein eng beschriebenes Blatt für die Sitzung des Radolfzeller Gemeinderats vorbereitet. In einem Antrag zur Geschäftsordnung verlangte er zu Beginn der öffentlichen Gemeinderatssitzung kurz nach 15 Uhr das Wort, um seine Erklärung vorzulesen. Er empfinde im Ratssaal eine Stimmung, die geprägt sei, "durch ein zutiefst gestörtes Verhältnis zwischen Verwaltungsspitze und Gemeinderat, die für mich fast unerträglich ist".

Die Schuld an dieser Stimmung lastete Villinger OB Martin Staab an: "Mit der eigenmächtigen Verlegung des Sitzung auf eine Uhrzeit, zu der viele der gewählten Gemeinderäte ihr Amt nicht wahrnehmen können, treibt Oberbürgermeister Staab seine einsamen Entscheidungen endgültig auf die Spitze", sagte Villinger. Als Beleg für seine Kritik nannte Villinger die unzulässige Veröffentlichung der Investorenpläne für das Kapuzinerareal bei einer städtischen Veranstaltung im Milchwerk, das Steineverlegen zwischen den Pappeln in der Strandbadstraße, eigenmächtige Personalentscheidungen oder das wiederkehrende Scheitern geplanter Wohnbebauungen. "Die Auflistung könnte fortgesetzt werden."

Villinger folgerte, ihm falle es schwer, seinem Ehrenamt als Gemeinderat gerecht zu werden: "Ich kann der Verwaltungsspitze nicht mehr vertrauen." Villinger forderte vom OB: "Stellen Sie endlich ein konstruktives und professionelles Miteinander mit dem Gemeinderat über Ihre Befindlichkeiten – zum Wohle unserer Stadt."

OB Staab nahm zu Villingers Erklärung keine Stellung. Auf einen entsprechenden Antrag von Grünen-Stadtrat Siegfried Lehmann, den Beginn der Gemeinderatssitzungen grundsätzlich auf 16.30 Uhr festzulegen, reagierte Staab mit einer Gegenrede. Er zitierte einen Rechtskommentar, wonach "die Einberufungszuständigkeit beim Oberbürgermeister liegt". Mit der Bemerkung, dass Ehrenamt nicht nur Lust, sondern auch Last bedeute, bat der OB den Gemeinderat: "Lassen Sie uns das Thema das nächste Mal beraten."